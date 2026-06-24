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Cómo comprar entradas para el partido Panamá vs. Inglaterra: precios de boletos para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y más

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H. Kane
J. Bellingham

Reserva hoy tus entradas y disfruta de la clasificación de Inglaterra para los octavos del Mundial.

Inglaterra aspira a jugar la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium. Primero, este sábado 27 de junio visitará Nueva Jersey para cerrar el Grupo L ante Panamá.

El equipo de Thomas Tuchel debutó con una victoria 4-2 sobre Croacia, pero luego empató 0-0 con Ghana y busca recuperar su mejor nivel antes de la ronda de 32.

Pese a dos actuaciones aceptables, Panamá aún busca su primer punto en un Mundial y se despedirá del torneo tras este encuentro.

Hace ocho años, en el único duelo previo entre ambos en un Mundial, Inglaterra goleó 6-1 en Nizhni Nóvgorod; Harry Kane marcó allí su primer hat-trick con la selección.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Panamá-Inglaterra, incluyendo dónde comprarlas, los precios y datos esenciales sobre el estadio.

¿Cuándo se juega el Panamá-Inglaterra?

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World Cup - Copa del Mundo - Grupo L
New York/New Jersey Stadium

Partidos de Panamá en el Mundial de 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Miércoles 17 de junio

Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este)

BMO Field, Toronto

Ghana ganó 1-0

Martes 23 de junio

Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)

BMO Field, Toronto

Croacia ganó 1-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)

Estadio MetLife, East Rutherford

Entradas

Calendario de Inglaterra para el Mundial de 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Lugar

Resultado final / Entradas

Miércoles, 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)

Estadio MetLife, East Rutherford

Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partía de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Historial de enfrentamientos directos y estadísticas de Panamá contra Inglaterra

PAN

Último partidos

ING

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

1

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

PAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ING
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo cinco millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.

Además, acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.