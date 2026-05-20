Cómo comprar entradas para el partido Jordania vs. Argelia: precios de boletos para el Mundial, información sobre el Levi's Stadium y más

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jordania se medirá a Argelia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 22 de junio.

La pasión de la afición argelina y la creciente reputación de Jordania lo convierten en un partido imperdible, con valiosos puntos en juego en el nuevo formato de 48 equipos.

GOAL tiene toda la información que necesitas para comprar entradas: precios, opciones de hospitalidad, detalles del estadio y dónde asegurar tu asiento antes de que se agote.

¿Cuándo es el Jordania vs Argelia?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 22 de junio de 2026 – 18:00 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

Partidos de Jordania en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 17 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 23 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Argelia vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania vs Argelia?

Hay varias formas de conseguir entradas para el Jordania vs Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas limitadas por orden de llegada en cada fase.

La FIFA sigue vendiendo entradas limitadas por orden de llegada en cada fase. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de entradas de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de entradas de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.

plataformas como StubHub ofrecen para partidos con aforo agotado. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos garantizados, salas VIP, comida y acceso exclusivo el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales, facilitando transferencias y acceso seguro al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Jordania-Argelia?

El precio varía según categoría, demanda y relevancia del encuentro. Los duelos de fase de grupos con selecciones potentes y aficionados viajeros ya registran alta demanda en reventa.

Las entradas más baratas para Jordania vs Argelia podrían costar entre 140 y 250 dólares para la grada superior, mientras que los asientos premium y las experiencias de hospitalidad serán más altos y podrían subir cerca del partido.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían cada día según disponibilidad y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El partido entre Jordania y Argelia se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sede de los San Francisco 49ers de la NFL, el recinto destaca por su diseño moderno, sus instalaciones para los aficionados y su gran ambiente en grandes eventos deportivos.

Ya ha acogido encuentros internacionales, eliminatorias de la NFL, conciertos y otros eventos de primer nivel.

En la Copa del Mundo se prevé que acoja a más de 68 000 aficionados, por lo que será un evento inolvidable para los seguidores de Jordania, Argelia y de todo el mundo.