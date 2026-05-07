Cómo comprar entradas para el partido Inglaterra-Croacia: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

El Grupo L del Mundial arranca en Texas el 17 de junio con un duelo entre Inglaterra y Croacia.

Será su segundo duelo en un Mundial: hace ocho años Croacia eliminó a Inglaterra en prórroga y alcanzó la final.

GOAL te dice dónde comprar las entradas y cuánto cuestan para este encuentro en el AT&T Stadium de Arlington.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Croacia?

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Inglaterra en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Inglaterra vs. Panamá (17:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Croacia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Croacia vs. Inglaterra (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes 23 de junio Croacia vs. Panamá (19:00 ET) BMO Field (Toronto) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Croacia

Los aficionados podrán comprar entradas oficiales para los partidos del Mundial 2026 en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no obtuviste tu entrada en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán boletos.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma a menudo, actuar rápido y tener los datos de pago listos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra-Croacia?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, para aficionados de países distintos al anfitrión, oscilaron entre 60 y 620 dólares.

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y Croacia.

Inglaterra vs. Croacia: pronóstico del partido en el Mundial

Aunque Inglaterra no ha perdido en sus tres duelos previos con Croacia, la semifinal de 2018 aún escuece y buscará revancha en el debut del Grupo F en Arlington.

Inglaterra contará con gran apoyo: se esperan muchos aficionados cruzando el Atlántico y ya tiene seguidores en Norteamérica.

Aunque Inglaterra sigue sin ganar un gran torneo internacional desde 1966, sus recientes actuaciones en grandes escenarios demuestran que es una de las selecciones de élite de Europa y del mundo. Eso explica por qué los aficionados llenan los estadios para verla y la alta demanda de entradas para sus partidos.

Pese a un inicio irregular en la eliminatoria mundialista, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra se repuso bajo Thomas Tuchel. Encadenó ocho victorias, marcó 22 goles y no encajó ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en clasificar.

Croacia, dirigida por Zlatko Dalic, dominó su grupo: ganó siete de ocho partidos y solo cedió un empate 0-0 en Praga ante República Checa.

Su plantilla es veterana, pero su experiencia puede resultar decisiva tras alcanzar las semifinales en dos Mundiales consecutivos.

¿Dónde se juega el Inglaterra-Croacia?

El AT&T Stadium, con techo retráctil y sede de los Dallas Cowboys de la NFL, se inauguró en 2009 y también acoge conciertos, baloncesto, rodeos y eventos de la WWE.

Es uno de los 11 estadios estadounidenses que albergarán la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con capacidad para 94 000 espectadores, será el recinto más grande del torneo. Además del Inglaterra-Croacia, acogerá otros cuatro partidos de grupo y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.