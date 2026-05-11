Cómo comprar entradas para el partido Escocia vs. Marruecos: precios de las entradas del Mundial, información sobre el Gillette Stadium y más

Escocia y Marruecos se verán las caras el 19 de junio de 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, en la Copa Mundial de la FIFA.

Será el regreso de Escocia a la máxima cita del fútbol frente a una de las selecciones más emocionantes del mundo.

Marruecos acaparó la atención mundial con su histórica trayectoria hasta las semifinales en 2022, lo que augura un enfrentamiento de gran envergadura este verano.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y el precio medio.

¿Cuándo se juega el partido entre Escocia y Marruecos en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 19 de junio de 2026 – 18:00 (hora del Este) Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Foxborough Entradas

Partidos de Escocia en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Foxborough Entradas 19 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Foxborough Entradas 24 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Estadio Hard Rock, Miami Gardens Entradas

Partidos de Marruecos en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 19 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Foxborough Entradas 24 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Escocia y Marruecos?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a una demanda sin precedentes, la disponibilidad de entradas en las fases iniciales es ahora extremadamente limitada.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Revisa siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

Quienes viajen deben confirmar con antelación los requisitos de visado y viaje para Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Escocia y Marruecos?

Los precios oficiales están en dólares estadounidenses, pero la reventa varía según demanda, rendimiento de los equipos y ubicación de los asientos.

Las entradas de reventa más baratas para el partido entre Escocia y Marruecos cuestan ahora entre 120 y 180 dólares para las gradas superiores.

Categoría Fase de grupos Octavos y cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 450 $ 700 $ - 1 400 $ 1.800 $ - 6.730 $ Categoría 2 180–320 $ 500–950 $ 1.200 $ - 4.500 $ Categoría 3 120 $ - 220 $ 250–600 $ 700 $ - 2.950 $ Categoría 4 60–140 $ 180 $ - 400 $ 450 $ - 2.100 $

Quienes busquen las entradas más baratas para el partido entre Escocia y Marruecos deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían según disponibilidad y demanda.

¿Qué esperar del partido entre Escocia y Marruecos en el Gillette Stadium?

El Gillette Stadium es una de las sedes principales de la Copa del Mundo.

Hogar de los New England Patriots (NFL) y los New England Revolution (MLS), ofrece buenas vistas, zonas de restauración modernas y capacidad para más de 65 000 espectadores.

En verano hace calor en Massachusetts y se esperan grandes multitudes en el área de Boston.

Hay transporte público, pero quien vaya en coche debe reservar el estacionamiento con mucha antelación.