Escocia regresa al Mundial para enfrentar a Brasil en un partido clave del grupo C que podría definir el pase a la siguiente ronda.

La Tartan Army, de vuelta tras casi tres décadas, busca la sorpresa. Escocia aspira a avanzar a las eliminatorias.

Por su parte, Brasil llega como eterno favorito y con una enorme presión. Los pentacampeones buscan reafirmar su dominio con una plantilla de élite.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Escocia-Brasil, incluyendo dónde comprarlas, los precios de las entradas e información esencial sobre el estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Escocia y Brasil en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C Hard Rock Stadium

Consulta el calendario completo de Escocia en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Boston Entradas 20 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Boston Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Inglewood Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Escocia y Brasil?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Escocia y Brasil?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Escocia-Brasil en Miami, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Pese a la alta demanda esperada, se pueden conseguir entradas desde aproximadamente 1 140 $ a 1 250 $ en las zonas más altas del estadio.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 1140-1250 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (Nivel superior): 1.140 $ – 1.800 $

Categoría 2 (nivel medio): 1.850 $–2.500 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 2.600 $ – 4.500 $

Hospitalidad/VIP: 5.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Miami es un destino internacional de primer nivel y punto de encuentro para aficionados, por lo que se espera una demanda muy alta. Por eso, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para quienes tengan un presupuesto limitado y quieran vivir este partido de alto nivel en el Hard Rock Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Escocia y Brasil

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Scotland 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se juega el partido entre Escocia y Brasil?

El partido entre Escocia y Brasil del 25 de junio se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 65 000 espectadores.

Ubicado en Miami Gardens, Florida, el recinto fue renovado por 550 millones de dólares para convertirlo en una sede de primer nivel.

Su rasgo más destacado es una cubierta exterior que protege el 90 % de las gradas del sol y la lluvia, dejando el campo al descubierto.

Cuenta con cuatro pantallas HD gigantes en las esquinas superiores para ver las repeticiones desde cualquier punto.

A pesar de su gran envergadura, la renovación acercó las gradas 7,6 metros al campo, creando un ambiente electrizante e íntimo que acorta la distancia entre los aficionados y la acción.