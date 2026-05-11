La República Checa visita Ciudad de México para medirse a México en un duelo clave del Grupo A del Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega República Checa vs. México en la Copa del Mundo 2026?

Consulta el calendario completo de la República Checa en la Copa del Mundo 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 25 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

Calendario de México para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 19 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan Entradas 25 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y México?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos eliminatorios de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Checa y México?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el duelo República Checa vs. México en Ciudad de México, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser un encuentro clave del Grupo A en el legendario Estadio Azteca, se prevé una de las mayores demandas de la fase de grupos.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 1170 y 1950 dólares en el mercado secundario, reflejo de la alta demanda para ver a México como local.

Desglose:

Categoría 3 (nivel superior): 1.170 $–2.250 $

Categoría 2 (Nivel medio): 2.300 $ – 3.500 $

Categoría 1 (Inferior/Lateral): 3.800–5.500 $

Hospitalidad/VIP: 6.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Como la Ciudad de México es sede del torneo y bastión de El Tri, se prevé una demanda local récord. Por eso, se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para no perderse este histórico encuentro en el Estadio Azteca.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El recinto de la Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca (y denominado Estadio de la Ciudad de México para el torneo), es una catedral del fútbol mundial y el corazón de la cultura deportiva mexicana.

Ubicado en Santa Úrsula, fue el primer estadio en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA. Su imponente arquitectura y su altitud, a más de 2 100 m sobre el nivel del mar, lo hacen único.

Su elemento más icónico es el gran techo voladizo que cubre la mayoría de las gradas y concentra el sonido para formar un muro de ruido, marca registrada de los partidos de la selección mexicana.

Para el Mundial 2026 tendrá unas 83 000 localidades.