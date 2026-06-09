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Cómo comprar entradas para el partido entre Ghana y Panamá: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BMO Field y mucho más

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A. Semenyo
A. Godoy

Podríamos ver en acción en el Mundial a jugadores como Iñaki Williams, Antoine Semenyo y Aníbal Godoy.

Ghana visita Toronto para enfrentar a Panamá en un partido del Grupo L, que marcará el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Ghana, con una generación de jugadores que brillan en Europa, busca reafirmar su estatus de potencia.

Con una ruidosa hinchada visitante, el BMO Field se sentirá como terreno neutral, y Panamá buscará un resultado vital en este debut.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo es Ghana vs. Panamá?

Calendario de Ghana para el Mundial de 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

18 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá

BMO Field, Toronto

Entradas

23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana

Estadio Gillette, Foxborough

Entradas

27 de junio de 2026

Croacia vs. Ghana

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

Partidos de Panamá en el Mundial

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

18 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá

BMO Field, Toronto

Entradas

24 de junio de 2025

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

Entradas

27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra

Estadio MetLife, East Rutherford

Entradas

¿Cómo comprar entradas para Ghana vs. Panamá?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ghana-Panamá?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el torneo de 2026, la FIFA ha establecido precios variables: desde 60 $ en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ en la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

Los precios pueden variar según la demanda. Toronto es un destino internacional y este partido es clave para ambas naciones, por lo que se prevé alta demanda local.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El recinto de Ontario, designado oficialmente como Toronto Stadium (conocido comercialmente como BMO Field) para el torneo, es el primer estadio de fútbol de Canadá y un símbolo de la identidad futbolística del país.

Ubicado en Exhibition Place, junto al lago Ontario, el estadio fue remodelado por 158 millones de dólares para este gran momento. Tiene una cubierta estilo Premier League que protege las gradas este, oeste y sur, y mantiene la vista al horizonte urbano. 

Su diseño íntimo acerca a los aficionados al terreno de juego, mientras que las pantallas LED de alta definición en las cuatro esquinas lo convierten en el mayor sistema de video al aire libre del país.

Para el Mundial 2026 se ha ampliado a 45 000 asientos, añadiendo 17 756 localidades temporales en las gradas norte y sur. 

Para mejorar la experiencia, se añadió un vestíbulo perimetral de 360 grados, palcos VIP renovados (incluido el Tunnel Club) y un campo híbrido con tecnología SubAir que cumple con los estándares de la FIFA para los seis partidos programados.

Qué esperar del Ghana-Panamá

GHA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

PAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Ghana contra Panama alineaciones probables

Ghana crest
Ghana
GHA
Formación
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Panama
PAN
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Panama
PAN

Manager

  • C. Queiroz