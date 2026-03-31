Cómo comprar entradas para el partido entre el Al Nassr y el Al Ahli: fechas, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí se ha convertido en una de las competiciones más seguidas del fútbol mundial, y pocos partidos tienen tanto peso como el enfrentamiento entre el Al Nassr de Riad y el Al Ahli de Yeda.

Con iconos mundiales como Cristiano Ronaldo liderando la delantera de los Caballeros de Najd frente a un Al Ahli repleto de estrellas, con jugadores de la talla de Ivan Toney y Riyad Mahrez, el ambiente en el Al-Awwal Park promete ser electrizante.

En GOAL, tenemos la guía definitiva para que no te pierdas ni un segundo de la acción.

¿Cuándo es el Al Nassr vs Al Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes, 28 de abril de 2026, 21:00 (hora local) Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

La principal plataforma para adquirir entradas de la Liga Profesional Saudí es webook.com, que actúa como socio oficial de venta de entradas para la mayoría de los grandes eventos del Reino.

Debido a la enorme popularidad mundial de Cristiano Ronaldo y a la gran importancia de esta rivalidad, las entradas oficiales suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta para el público general.

Para garantizar un acceso sencillo al estadio, la mayoría de las entradas se emiten ahora en formato digital para dispositivos móviles. Estas pueden escanearse directamente desde tu smartphone en los torniquetes, lo que elimina la necesidad de entradas en papel y reduce los tiempos de espera en la entrada.

Si las entradas están agotadas en la web oficial, los aficionados pueden buscar opciones de última hora como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

Los precios de las entradas para los partidos en casa del Al Nassr varían en función del rival y de la importancia del encuentro. Para un partido de categoría A como el del Al Ahli, los precios suelen ser más elevados que en un partido de liga estándar.

A continuación te ofrecemos un desglose de lo que puedes esperar:

Entradas más baratas: Las entradas de acceso general en las gradas superiores o detrás de las porterías suelen costar entre 185 y 250 SAR . En mercados secundarios como StubHub, es posible encontrar precios de entrada a partir de unos 81 $ (aprox. 304 SAR), dependiendo de la demanda.

Las entradas de acceso general en las gradas superiores o detrás de las porterías suelen costar entre . En mercados secundarios como StubHub, es posible encontrar precios de entrada a partir de unos dependiendo de la demanda. Asientos estándar: Los asientos laterales (en la banda) ofrecen una mejor perspectiva del juego táctico y suelen oscilar entre 400 y 850 SAR .

Los asientos laterales (en la banda) ofrecen una mejor perspectiva del juego táctico y suelen oscilar entre . Premium y hospitalidad: Para aquellos que buscan una experiencia de lujo, el Al-Awwal Park ofrece increíbles paquetes de hospitalidad. El acceso a la sala VIP, que incluye catering gourmet y asientos tapizados en cuero, puede oscilar entre 1.500 y 4.000 SAR. Los palcos ejecutivos exclusivos (con capacidad para entre 7 y 10 personas) son la cumbre de la experiencia, con precios que a menudo superan los 15.000 SAR para el grupo.

Todo lo que necesitas saber sobre el Al-Awwal Park

Situado en el corazón del campus de la Universidad Rey Saud en Riad, el Al-Awwal Park (antes conocido como Mrsool Park) es uno de los estadios más modernos y con más ambiente de Oriente Medio.

A diferencia de los extensos estadios polivalentes del pasado, el Al-Awwal Park es un recinto específico para el fútbol, lo que significa que los aficionados están increíblemente cerca del terreno de juego, creando un efecto de caldero que intimida a los equipos visitantes.

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 25 000 aficionados. Aunque es más pequeño que algunos recintos internacionales, su diseño compacto garantiza que no haya ningún asiento con mala visibilidad.

La forma más fácil de llegar al estadio es mediante Uber o Careem, ya que puede resultar complicado aparcar los días de partidos importantes. Si prefieres el transporte público, el metro de Riad (línea 2) llega hasta la zona de la universidad, aunque suele recomendarse hacer un breve trayecto en taxi desde la estación hasta las puertas del estadio.

Las puertas suelen abrirse dos horas antes del inicio del partido. Los controles de seguridad son exhaustivos, así que llega al menos 60 minutos antes para pasar los controles de seguridad y encontrar tu asiento.