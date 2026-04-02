Cómo comprar entradas para el partido entre el Al Hilal y el Al Kholood: próximos partidos de la liga profesional saudí, precios de las entradas y más

Pocos partidos despiertan tanta emoción como el Al Hilal contra el Al Kholood en la liga profesional saudí.

Como actuales gigantes del fútbol asiático, el Al Hilal llega a este enfrentamiento con una plantilla repleta de superestrellas de talla mundial, entre las que se encuentran Aleksandar Mitrović y Rúben Neves, con el objetivo de consolidar su dominio en lo más alto de la tabla.

Para los visitantes, el Al Kholood, este partido representa una gran oportunidad para demostrar que pueden competir con la élite de la liga en el corazón de Riad.

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¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Kholood?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes, 7 de abril de 2026, 21:00 Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

La principal forma de comprar entradas es a través de la plataforma WeBook, que es el socio oficial de venta de entradas para muchos eventos de la Temporada de Riad y los partidos en casa del Al Hilal.

Además, los aficionados pueden consultar la página web oficial del Al Hilal y el portal de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí (SPL) para ver las entradas que salen a la venta directamente.

Sin embargo, en un partido tan demandado como este, las entradas oficiales suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta, por lo que es posible que los aficionados también quieran buscar en sitios de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

Los precios de las entradas para el Al Hilal vs Al Kholood están pensados para ser asequibles, aunque varían en función de la demanda y la categoría de asiento. Para aquellos que buscan la forma más económica de ver al Al Hilal, las entradas de admisión general en las secciones «Shortside» o detrás de la portería suelen partir de tan solo 40 SAR a 75 SAR a través de los canales oficiales.

En el mercado secundario, los precios pueden variar. Actualmente, las entradas de categoría básica se cotizan entre 250 y 400 SAR aproximadamente, dependiendo de la proximidad al día del partido. Para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva, el Kingdom Arena ofrece unas vistas excepcionales desde las gradas de la «Longside». A continuación se muestra un desglose de lo que puede esperar pagar en el mercado secundario:

Entrada general (lado corto): 250 SAR – 450 SAR

250 SAR – 450 SAR Grada inferior del lado largo: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Asientos Premium/Club: 1.000 SAR – 1.800 SAR

1.000 SAR – 1.800 SAR Hospitalidad VIP: 2.500 SAR o más

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena abrió sus puertas en 2023 y ostenta el récord mundial Guinness al estadio de fútbol cubierto más grande.

Con una capacidad de aproximadamente 26 000 espectadores, ofrece un ambiente increíblemente íntimo y ruidoso, ya que el techo cerrado atrapa el sonido de la afición del Al Hilal.