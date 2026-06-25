Cómo comprar entradas para el partido entre Egipto e Irán: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

Las aficiones de Egipto e Irán, que aspiran a superar la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, ya buscan entradas para el partido del 26 de junio en el Lumen Field.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el partido entre Egipto e Irán, incluyendo precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y las opciones más económicas para asegurarte tus asientos antes de que se agoten.

¿Cuándo se juega el Egipto-Irán?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 26 de junio de 2026 – 18:00 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Partidos de Egipto en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultados finales / Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle 1-1 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver 3-1 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Calendario de Irán en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultados finales / Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Los Ángeles 1-1 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Los Ángeles 0-0 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Egipto e Irán?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Egipto e Irán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La FIFA vende entradas por fases : sorteos aleatorios y venta por orden de llegada.

por fases sorteos aleatorios y venta por orden de llegada. Mercado de reventa de la FIFA: los aficionados que ya no puedan asistir pueden revender sus entradas de forma segura a través de la plataforma oficial de la FIFA.

los aficionados que ya no puedan asistir pueden revender sus entradas de forma segura a través de la plataforma oficial de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas cuando las asignaciones oficiales se agotan.

plataformas como StubHub ofrecen entradas cuando las asignaciones oficiales se agotan. Experiencias de hospitalidad: Los paquetes premium garantizan asientos, acceso a salas VIP y servicio de restauración.

Se prevé que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se entreguen de forma digital a través de la plataforma móvil de venta de entradas de la FIFA. Los aficionados deben asegurarse de que su correo electrónico de compra de entradas y sus datos personales coincidan en todas las plataformas para evitar problemas con la transferencia.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Egipto-Irán?

Los precios dependen de la ronda, la categoría de asiento y la demanda. Los encuentros de la fase de grupos son la opción más económica para quienes quieran vivir el torneo en directo.

En reventa, las entradas más baratas para Egipto vs. Irán oscilarían entre 90 y 180 dólares, mientras que los asientos premium y los paquetes de hospitalidad costarían mucho más.

A continuación se indican los rangos de precios estimados por la FIFA para las entradas del Mundial de 2026:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían según disponibilidad y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field

El partido entre Egipto e Irán se jugará en el Lumen Field de Seattle, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Norteamérica.

El estadio alberga a los Seattle Seahawks de la NFL y a los Seattle Sounders de la MLS, equipo que ha consolidado a Seattle como una de las principales ciudades del fútbol en Estados Unidos.

Con capacidad para unos 69 000 espectadores, el recinto destaca por su ambiente intenso y sus modernas instalaciones, y se espera que acoja partidos clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Su ubicación cerca del centro facilita el acceso tanto desde hoteles urbanos como del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.