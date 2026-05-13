Cómo comprar entradas para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentarán el 24 de junio en el Lumen Field de Seattle, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bosnia y Herzegovina cuenta con una generación de talento capaz de competir con las potencias europeas, mientras que Catar llega con la experiencia de sus recientes participaciones internacionales.

GOAL te ofrece precios, opciones de hospitalidad, detalles del estadio y dónde conseguir las entradas más baratas antes de que se agoten.

¿Cuándo es Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 24 de junio de 2026 – 19:00 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field, Seattle Entradas

Partidos de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field , Toronto, Canadá Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood (Los Ángeles), EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field , Seattle, EE. UU. Entradas

Calendario del Mundial de Catar 2026 Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place , Vancouver, Canadá Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field , Seattle, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

Hay varias formas de conseguir entradas para este encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y periodos de venta por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y periodos de venta por orden de llegada. Mercado de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de entradas de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de entradas de la FIFA. Mercados secundarios: StubHub sigue siendo una opción para conseguir entradas para partidos con localidades agotadas.

StubHub sigue siendo una opción para conseguir entradas para partidos con localidades agotadas. Paquetes de hospitalidad: los aficionados que busquen experiencias premium pueden adquirir asientos VIP con acceso a salas, comida y atención exclusiva el día del partido.

Se espera que todas las entradas sean digitales y se gestionen a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar deben reservar con antelación, antes de que suban los precios.

¿Cuánto cuestan las entradas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el valor cambia según categoría, disponibilidad y demanda.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más asequibles, sobre todo al inicio de la venta.

Las entradas más baratas para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar costarán entre 70 y 140 dólares, según la ubicación y la reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar se jugará en el Lumen Field de Seattle, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Norteamérica.

Sede de los Seattle Seahawks de la NFL y de los Seattle Sounders de la MLS, el recinto destaca por su ambiente y sus apasionados aficionados.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026 acogerá a más de 68 000 aficionados y albergará varios encuentros clave.

Se espera que Seattle, con su cultura futbolística, su público entusiasta y su moderna infraestructura, sea una de las sedes más destacadas del torneo.