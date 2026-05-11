Cómo comprar entradas para el partido EE. UU. vs. Paraguay: precios de boletos para el Mundial, información sobre el SoFi Stadium y más

Una nación expectante aguarda impaciente el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood el 12 de junio.

El torneo regresa a EE. UU. por primera vez desde 1994, cuando batió récords de asistencia.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido entre EE. UU. y Paraguay en el Mundial de 2026?

Calendario de Estados Unidos en el Mundial 2026

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el equipo anfitrión busca seguir creciendo. Este es el calendario del Grupo D:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Entradas

Calendario de Paraguay para el Mundial 2026

El oeste es la mejor opción para los aficionados paraguayos que viajen a Norteamérica para el Mundial este verano, ya que los tres partidos de su grupo se disputarán en California, según el siguiente calendario:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's (Santa Clara) Entradas Jueves 25 de junio Paraguay vs. Australia Estadio Levi's (Santa Clara) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre EE. UU. y Paraguay?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , sobre todo para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre EE. UU. y Paraguay?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El SoFi Stadium es un recinto cubierto multiusos en Inglewood, suburbio de Los Ángeles, inaugurado en 2020 en el antiguo hipódromo de Hollywood Park.

Los Rams y los Chargers de la NFL juegan allí; en configuración de fútbol americano alberga a 70 240 espectadores, ampliables para grandes eventos. También acogerá la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2028.

En sus primeros cinco años ha acogido numerosos conciertos, la Super Bowl LVI (2022) y WrestleMania 39 (2023).

No extraña que el SoFi Stadium vaya a acoger ocho partidos del Mundial 2026; ya es un recinto futbolístico de renombre. Allí se disputó la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 (México 1-0 Panamá) y algunos encuentros de la Copa América 2024.

Para el Mundial tendrá 69 650 asientos, pues se retiran filas de las esquinas para ampliar el campo según las normas de la FIFA.