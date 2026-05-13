Ecuador viaja al Medio Oeste para enfrentar a Curazao en un partido clave del Grupo E, válido por la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026.

La Tri busca confirmar su condición de potencia sudamericana, mientras que Curazao, con el apoyo de su afición en el GEHA Field del Arrowhead Stadium, aspira a complicar el encuentro.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Ecuador vs. Curazao, incluyendo dónde comprarlas, los precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Curazao en la Copa del Mundo de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E GEHA Field at Arrowhead Stadium

Consulta el calendario completo de Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Costa de Marfil vs Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 21 de junio de 2026 Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Curazao 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curaçao Estadio NRG, Houston Entradas 21 de junio de 2025 Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Ecuador y Curazao?

Ya terminaron los sorteos oficiales del Mundial, incluida la preventa de Visa. Por la alta demanda, apenas quedan entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ecuador-Curazao?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Ecuador vs. Curaçao en Kansas City, los precios son clave para quienes tienen presupuesto limitado. Se prevé alta demanda para este partido sabatino en el GEHA Field del Arrowhead Stadium.

En el mercado oficial, los boletos más económicos oscilan entre 228 y 400 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios parten de unos 750 dólares y suben a medida que disminuye la oferta.

Resumen:

Categoría 3 (gama alta): 228 $ – 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800–1100 $

Categoría 1 (Inferior/Lateral): 1.250 $–2.500 $

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Se prevé gran afluencia de público local y visitante, pues Kansas City es sede del torneo y el Partido 34 es clave para el pase a la fase eliminatoria. Por ello, se recomienda adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3, la opción más económica para ver el encuentro en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field at Arrowhead Stadium

Este recinto de Misuri, llamado oficialmente Kansas City Stadium (y conocido como GEHA Field at Arrowhead Stadium) durante el torneo, es un ícono de la pasión deportiva estadounidense y un hito arquitectónico del Medio Oeste.

Ubicado en Kansas City, es el segundo estadio más antiguo de la Copa del Mundo de 2026 y cuenta con un diseño legendario del arquitecto Charles Deaton.

Rechazando las estructuras circulares tradicionales, Deaton empleó curvas de visibilidad orgánicas que acercan mucho a los aficionados al campo. El estadio es famoso por su acústica inigualable: llegó a alcanzar un récord mundial Guinness de 142,2 decibelios, creando un «muro de sonido» que garantiza un ambiente intenso y lleno de energía.

Para el torneo, el estadio tendrá unas 76 000 localidades.

Tras una inversión de 800 millones de dólares, se ha modernizado con iluminación LED de alta gama para retransmisiones 4K.



