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Cómo comprar entradas para el partido Argentina-Argelia: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el GEHA Field at Arrowhead y mucho más

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Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Argentina y Argelia.

La actual campeona del mundo, Argentina, enfrentará a Argelia el 16 de junio en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City, en un duelo del Grupo Mundial de la Copa de 2026.

En la fase de grupos, Argentina buscará afianzar su condición de favorita y defender el título, mientras Argelia, con su espíritu de «Guerreros del Desierto», aspira a un resultado histórico ante la mejor selección del mundo. A menos de 40 días del inicio del torneo, la ciudad ya vive la euforia.

GOAL te dice dónde comprarlas y los precios actuales.

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¿Cuándo se juega el Argentina vs Argelia en el Mundial de 2026?

Elmartes 16 de junio de 2026 se disputará el encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, uno de los estadios más ruidosos del mundo.

FechaPartidoLugarEntradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaGEHA Field en el Arrowhead Stadium, KansasEntradas

Partidos de Argentina en el Mundial

FechaPartidoLugarEntradas
Junio de 2026Argentina vs. JordaniaLevi's Stadium, Santa ClaraEntradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaGEHA Field at ArrowheadEntradas
21 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas

Partidos de Argelia en el Mundial

FechaCalendarioLugarEntradas
Junio de 2026Jordania vs. ArgeliaLevi's Stadium, Santa ClaraEntradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaGEHA Field at ArrowheadEntradas
Junio de 2026Argelia vs. AustriaGEHA Field en ArrowheadEntradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia?

A mayo de 2026, la venta oficial está en su fase más intensa. Los sorteos y preventas ya terminaron, y ahora estamos en la venta de última hora.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas para este partido de gran demanda:

  • Venta de última hora: Se realiza por orden de llegada en el portal oficial de la FIFA. Las entradas se agotan en segundos, sobre todo cuando juega Argentina, debido a la popularidad de Lionel Messi.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: Es la única plataforma autorizada que vende a precio de face. Si tienes paciencia, puedes encontrar entradas de categoría 3 o 4 al precio original.
  • Mercados secundarios: sitios como StubHub son la opción más fiable para quienes viajan desde el extranjero o no alcanzaron las ventas oficiales. Los precios suelen ser superiores al valor nominal por la “prima de Argentina”.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia?

La FIFA usa precios dinámicos para el torneo de 2026. Se esperaba que los boletos de fase de grupos costaran desde 60 dólares, pero la realidad del mercado en mayo de 2026 es otra.

En el mercado secundario, las entradas más baratas para el Argentina-Argelia cuestan entre 970 y 1250 dólares. Las localidades premium de la grada inferior (Categoría 1) superan los 1700 dólares.

CategoríaRango actual en el mercado (estimado)Notas
Categoría 11.650 $ - 3.400 $Las mejores vistas laterales, gradas inferiores/intermedias
Categoría 21 400–1 600 $Esquinas y gradas de nivel medio-alto
Categoría 3970–1300Anfiteatro y detrás de las porterías
Categoría 4Agotadas / Plazas limitadasReservadas principalmente para residentes del país anfitrión.

¿Qué esperar del partido entre Argentina y Argelia?

Argentina, referente de la excelencia, podría despedir a algunas figuras legendarias mientras presenta a estrellas como Gianluca Prestianni, quien podría estar sancionado para los primeros partidos.

Argelia, con un estilo técnico y una fiel afición, suele elevar su nivel ante grandes rivales, así que el azul y blanco de la Albiceleste competirá en las gradas con el verde de los Fennec Foxes.

Kansas City es conocida como la capital del fútbol de Estados Unidos. El Arrowhead Stadium se ha renovado para ampliar el campo, aunque mantiene sus gradas empinadas que acercan al público a la acción.

Si asistes, llega temprano: la ciudad es famosa por sus fiestas previas y las zonas de aficionados del Truman Sports Complex prometen ser de las mejores del país.

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