Cómo comprar entradas para el partido Arabia Saudí-Egipto de 2026: fechas en Yeda, precios de las entradas en Barcelona y más

El mundo del fútbol se prepara para un doble derbi histórico, ya que los Halcones Verdes de Arabia Saudí y los Faraones de Egipto se enfrentarán el 27 de marzo.

Aunque en un principio estaba previsto que se disputara en Catar, el partido se jugará en dos ciudades diferentes. El primer encuentro tendrá lugar en el terreno de juego de los saudíes, en Yeda, y el segundo se disputará en Barcelona, España.

En GOAL, tenemos la guía definitiva sobre cómo conseguir tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo es el Arabia Saudí vs Egipto?

El calendario se ha concretado en dos jornadas distintas. El partido de ida llevará la acción a Yeda, mientras que el de vuelta trasladará el ambiente de la eliminatoria a Barcelona, España, ofreciendo a los aficionados de ambas regiones la oportunidad de participar.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Viernes, 27 de marzo de 2026 (20:30 AST) Arabia Saudí contra Egipto (ida) Estadio Alinma (The Jewel), Yeda Entradas Martes, 31 de marzo de 2026 (21:00 CET) España/Arabia Saudí contra Egipto (Partido de vuelta) Estadio RCDE (Barcelona), España Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Arabia Saudí vs Egipto?

Para el partido de Yeda, GrintaHub es la principal plataforma de venta local, y ofrece un portal específico para los aficionados tanto saudíes como egipcios.

Para el partido de Barcelona, los aficionados pueden consultar la página web oficial del Estadio RCDE para obtener información sobre las entradas, o dirigirse a StubHub para adquirir entradas de segunda mano en mercados entre aficionados.

Hay opciones de hospitalidad y premium disponibles en ambos recintos:

En Yeda, los aficionados pueden acceder a los salones Gold y Silver para disfrutar de una experiencia de lujo en un partido en Oriente Medio.

En Barcelona, el RCDE Stadium ofrece experiencias VIP de élite en palcos que incluyen catering español de primera calidad y las mejores vistas del campo. Asegúrate de reservarlas pronto, ya que son las primeras en agotarse para los socios corporativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Arabia Saudí y Egipto?

Yeda (Estadio Alinma): Las entradas son increíblemente asequibles, con asientos de categoría 4 a partir de tan solo 150 SAR . Para disfrutar de las mejores vistas del estadio, los asientos de la tribuna principal suelen oscilar entre 400 y 800 SAR .

Las entradas son increíblemente asequibles, con asientos de categoría 4 a partir de tan solo . Para disfrutar de las mejores vistas del estadio, los asientos de la tribuna principal suelen oscilar entre . Barcelona (Estadio RCDE): En la etapa europea, los precios comienzan en aproximadamente 65 € (unos 260 SAR) para las secciones situadas detrás de las porterías. Las entradas para las gradas laterales, con mejores vistas, oscilan actualmente entre 120 € y 250 €.

En la etapa europea, los precios comienzan en aproximadamente para las secciones situadas detrás de las porterías. Las entradas para las gradas laterales, con mejores vistas, oscilan actualmente entre €. Categorías premium: Para quienes buscan la máxima comodidad, los paquetes VIP en ambas ciudades parten de unos 1.800 SAR (450 €) por persona.

Para quienes buscan la máxima comodidad, los paquetes VIP en ambas ciudades parten de unos por persona. Consejo de experto: En Yeda, busca las gradas 522 y 320 para disfrutar de la mejor relación entre precio y ambiente. En Barcelona, las gradas superiores del RCDE Stadium ofrecen una excelente visión táctica al precio más bajo.

Todo lo que necesitas saber sobre el Arabia Saudí vs Egipto

Estadio Alinma (La Joya), Yeda

Conocido a menudo como «The Jewel», este estadio de 60 000 localidades es una obra maestra de la arquitectura deportiva.

Transporte: Situado al norte de Yeda, cerca del aeropuerto, la mejor forma de llegar es en taxi o mediante aplicaciones de transporte compartido como Uber o Careem. A menudo se organizan autobuses lanzadera desde los principales centros comerciales, como el Red Sea Mall.

Situado al norte de Yeda, cerca del aeropuerto, la mejor forma de llegar es en taxi o mediante aplicaciones de transporte compartido como Uber o Careem. A menudo se organizan autobuses lanzadera desde los principales centros comerciales, como el Red Sea Mall. El ambiente: Prepárate para un ambiente estruendoso. El diseño del estadio atrapa el sonido, lo que lo convierte en uno de los recintos más ruidosos de Asia.

Estadio RCDE, Barcelona

Situado en la zona de Cornellá-El Prat, es uno de los estadios más modernos de España, conocido por sus gradas compactas «al estilo inglés» que sitúan a los aficionados en primera fila.