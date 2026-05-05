Cómo comprar entradas para el partido Al-Taawoun - Al-Ahli de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. Al-Taawoun recibirá al poderoso Al-Ahli en un duelo clave de la temporada 2025-2026.

El encuentro enfrenta la disciplina táctica de los Lobos de Buraidah al prestigio histórico y la plantilla de estrellas de los Reales de Yeda.

Ambos luchan por un puesto en la Liga de Campeones de la AFC, así que el encuentro en Buraidah se anuncia decisivo y con un ambiente electrizante.

En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas.

¿Cuándo es Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Jueves 7 de mayo de 2026, 21:00 AST Al-Taawoun contra Al-Ahli Estadio King Abdullah Sport City, Buraidah Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Las entradas se venden principalmente a través de la web oficial de la Liga Profesional Saudí y de la del Al-Taawoun FC, pero se agotan en minutos, especialmente las de Categoría 1 y VIP.

Consiguiendo entradas para el Al-Taawoun vs Al-Ahli puede ser todo un reto debido a la gran demanda tanto de los residentes locales de Buraidah como de los aficionados del Al-Ahli que se desplazan hasta allí.

Quienes se hayan perdido la venta general o viajen desde fuera pueden recurrir a StubHub, donde suelen aparecer entradas incluso después de que la taquilla oficial se cierre.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Los precios varían según la categoría y la cercanía al campo.

Actualmente, los precios son los siguientes:

Entrada general (la más económica): cuesta entre 30 y 50 SAR. Estos asientos están en gradas superiores o detrás de las porterías, donde el ambiente es más animado.

cuesta entre 30 y 50 SAR. Estos asientos están en gradas superiores o detrás de las porterías, donde el ambiente es más animado. Categoría 1 y 2: asientos de gama media con buena vista lateral, ideales para analizar el juego, desde 75 hasta 150 SAR.

asientos de gama media con buena vista lateral, ideales para analizar el juego, desde 75 hasta 150 SAR. Gold y Premium: butacas más cómodas y con mejor vista, desde 200 hasta 500 SAR.

butacas más cómodas y con mejor vista, desde 200 hasta 500 SAR. Hospitalidad y VIP: Los paquetes VIP para un partido de esta envergadura pueden partir de 1000 SAR y subir. Incluyen acceso a la sala VIP, catering y las mejores vistas del estadio.

Recuerda que en reventa (StubHub) el precio varía según oferta y demanda.

Si buscas la entrada más barata, reserva cuanto antes para asegurarte las tarifas más bajas antes de que el revuelo previo al partido haga subir los precios.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio King Abdullah Sport City

El Estadio King Abdullah Sport City de Buraidah, feudo del Al-Taawoun, ofrece un ambiente íntimo e intimidante que acerca al público a la acción.

A diferencia de los grandes estadios multiusos de Riad o Yeda, su tamaño compacto amplifica el ruido de los aficionados y lo convierte en uno de los escenarios más hostiles para los visitantes.

Situado en la provincia de Al-Qassim, cuenta con salas de oración, quioscos de comida local e internacional y amplio aparcamiento.

Quienes lleguen de fuera pueden aterrizar en el Aeropuerto Internacional Príncipe Nayef bin Abdulaziz y elegir entre varios hoteles a menos de 15 minutos en coche del recinto.

Se recomienda llegar 90 minutos antes del inicio, pues los controles de seguridad y el escaneo de entradas pueden demorarse en encuentros con mucha afluencia, como el clásico ante Al-Ahli.