La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El próximo duelo entre Al-Nassr y Al-Qadsiah será uno de los momentos clave de la temporada 2026.
El Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo y con una plantilla de estrellas internacionales, atrae a aficionados de toda la región MENA.
GOAL es tu guía para conseguir las mejores localidades, desde entradas económicas hasta paquetes de hospitalidad premium.
¿Cuándo es Al Qadsiah vs Al Nassr?
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|2 de mayo de 2026, 21:00 AST
|Al Qadsiah vs. Al Nassr
|Estadio Príncipe Saud bin Jalawi, Dammam
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Nassr?
La opción principal y más fiable es Webook.com, socio oficial de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí.
También puedes comprarlas en la sección «Fixtures/Tickets» de la web oficial de la SPL.
Si allí se agotan, recurre a mercados secundarios como StubHub, donde los precios parten de 68 SAR y varían según la ubicación y la demanda.
¿Cuánto cuestan las entradas para Al Qadsiah vs Al Nassr?
Los precios varían según la zona del estadio y la importancia del rival, pero se esperan tarifas accesibles para llenar el recinto.
- Asientos estándar (detrás de la portería o en grada superior): de 70 a 100 SAR.
- Categoría 1/Premium: asientos de gama media con vista lateral, de 250 a 450 SAR.
- Hospitalidad y VIP: palcos y salas con servicios exclusivos desde 1.500 hasta más de 5.000 SAR, según el catering y el acceso ofrecido.
En el mercado secundario, las entradas más baratas rondan los 18 $ (≈68 SAR), un precio asequible para familias y aficionados. Recuerda que estos precios pueden variar según la demanda.
Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi.
El estadio Príncipe Saud bin Jalawi, en Al-Khobar/Dammam, es clave para el fútbol de la Provincia Oriental. Aunque el Al-Nassr juega de local en el Parque Al-Awwal de Riad, este partido lo lleva a una de las regiones más apasionadas del Reino.
Con capacidad para 15 000–20 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y vibrante.
Cuenta con instalaciones modernas, zonas para aficionados y puestos de comida y bebida adaptados a la región. Es fácil llegar en coche o transporte público desde el área metropolitana de Dammam.
Se recomienda llegar 90 minutos antes para pasar los controles de seguridad y encontrar asiento, pues la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo llenará los alrededores.