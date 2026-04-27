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Cómo comprar entradas para el partido Al-Ittihad - Al-Qadsiah de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

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Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido Al-Ittihad-Al-Qadsiah.

La Liga Profesional Saudí alcanza su punto álgido con el esperado duelo entre Al-Ittihad y Al-Qadsiah

Con la liga en pleno auge mundial, ver el duelo en el King Abdullah Sports City es imprescindible para cualquier aficionado. 

En GOAL tenemos toda la información: precios, mercados secundarios y opciones de compra. 

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¿Cuándo es el Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
21 de mayo de 2026 | 21:00Al-Ittihad vs. Al-QadsiahCiudad Deportiva Rey Abdullah (Yeda)Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah?

Las entradas se venden principalmente a través de la web oficial de la Liga Profesional Saudí o del portal del club Al-Ittihad. 

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Debido a la popularidad del equipo y a la presencia de superestrellas, las entradas se agotan pocos minutos después de ponerse a la venta.

Si te quedas sin boletos, recurre a plataformas de reventa como StubHub, que suele tener opciones incluso cuando la taquilla está agotada.

Reservayatus entradas para Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah?

Los precios son asequibles, pero varían según la importancia del partido y la categoría del asiento. 

  • Categoría estándar (Categorías 2 y 3): entradas económicas, de 50 a 150 SAR, ubicadas en gradas superiores con vista panorámica.
  • Categoría Premium (Categoría 1): Para estar más cerca de la acción, estas entradas cuestan entre 200 y 500 SAR y permiten ver de cerca a estrellas como Benzema y las batallas tácticas en la banda.
  • Salas Gold y Silver: mayor comodidad y servicios, de 750 a 1.500 SAR.
  • Palcos VIP y de hospitalidad: entradas más exclusivas, desde 2.500 SAR hasta precios superiores según el nivel de servicio y catering, ideales para empresas o aficionados que buscan el lujo el día del partido.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

El Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, conocido como «La Joya Brillante» (Al-Jawhara Al-Moshee'ah), es un ícono de la arquitectura deportiva saudí. 

Ubicado a unos 30 km al norte del centro de Yeda, es el campo del Al-Ittihad y del Al-Ahli. 

Inaugurado en 2014, ha acogido la Supercopa de Italia, la Supercopa de España y eventos de la WWE.

Con capacidad para unos 62 241 espectadores, su diseño garantiza buena ventilación, esencial en los meses cálidos. 

Sus gradas, divididas en tres niveles, ofrecen visibilidad completa desde cualquier asiento. 

El estadio es solo para fútbol, sin pista de atletismo entre las gradas y el campo, lo que crea un ambiente íntimo e intimidante para los visitantes.