Cómo comprar entradas para el Mundial de Sudáfrica 2026: fechas, calendario, precios y más

Tras una histórica fase de clasificación en la que se impusieron en el Grupo C por delante de potencias continentales como Nigeria, Sudáfrica se ha asegurado su plaza para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta será su primera participación desde que organizó el torneo en 2010, y la «Nación Amarilla» está lista para llevar el espíritu de la vuvuzela a América.

¿Podrán los hombres de Hugo Broos repetir la magia de 1996 o la garra de 2010? Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Los aficionados sudafricanos deben tomar nota: Bafana Bafana ha quedado encuadrada en el Grupo A, lo que significa que participará en la esperadísima jornada inaugural del torneo.

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Sudáfrica para el Mundial de 2026?

Calendario de preparación de Sudáfrica

Fecha Partido (Hora de inicio local) Sede Entradas Viernes, 27 de marzo Sudáfrica vs Panamá (19:30) Estadio Moses Mabhida (Durban) Entradas Martes, 31 de marzo de 2026 Sudáfrica contra Panamá (20:00) Estadio DHL (Ciudad del Cabo) Entradas

Calendario de Sudáfrica para la Copa del Mundo 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas Jueves, 11 de junio México contra Sudáfrica (19:00) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Jueves, 18 de junio Repesca D de la UEFA* contra Sudáfrica (16:00 h) Estadio de Atlanta (Atlanta) Entradas Miércoles, 24 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur (21:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas

*La repesca D de la UEFA incluye a la República Checa, la República de Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

El viaje comienza en el legendario Estadio Azteca, el primer estadio en acoger tres partidos inaugurales de un Mundial. Sudáfrica intentará revivir la magia de 2010, cuando el emblemático gol de Siphiwe Tshabalala dejó atónito al mundo. En esta ocasión, se enfrentará a la selección anfitriona, México, ante 80 000 aficionados enloquecidos, una experiencia única en la vida para cualquier seguidor que haya viajado hasta allí.

Desde allí, la selección viajará al norte, a Atlanta, para un enfrentamiento crucial contra un rival europeo antes de terminar la fase de grupos en Monterrey. Enfrentarse a Corea del Sur será una prueba táctica, pero si los Bafana Bafana logran sumar puntos en sus dos primeros partidos, el ambiente en Guadalupe será electrizante mientras luchan por un puesto en los octavos de final.

¿Qué se puede esperar de Sudáfrica en el Mundial de 2026?

Bajo la dirección de Hugo Broos, quien llevó al equipo a la medalla de bronce en la reciente Copa Africana de Naciones, Sudáfrica ha encontrado una identidad renovada.

La columna vertebral del equipo se basa en la excelencia nacional, con estrellas del Mamelodi Sundowns como Ronwen Williams y Teboho Mokoena aportando experiencia continental.

Williams, que hizo historia al detener cuatro penaltis en una sola tanda, será vital en el ambiente de alta presión de un Mundial. En ataque, el talento de Oswin Appollis y la eficacia de Lyle Foster dan a Sudáfrica las herramientas para hacer daño a cualquier defensa al contraataque.

Tras clasificarse con una contundente victoria por 3-0 sobre Ruanda, la confianza en el equipo está por las nubes.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026?

Los aficionados tienen varias oportunidades de comprar entradas a través de la página web de la FIFA y de mercados secundarios verificados.

Sorteo aleatorio

Una vez conocidos los resultados de los últimos partidos de la fase de grupos, la siguiente fase importante de la venta oficial de entradas se llevará a cabo mediante el sorteo aleatorio.

Los aficionados solicitan entradas para partidos concretos, y la adjudicación se decide mediante sorteo. Por lo general, se notifica a los solicitantes seleccionados en el plazo de un mes tras el cierre del plazo de solicitud.

Mercados secundarios

Para partidos de gran demanda, como el inaugural en el Azteca, las entradas oficiales se agotan al instante. Los aficionados suelen recurrir a mercados secundarios de confianza como StubHub.

Estas plataformas ofrecen una forma segura de comprar entradas a otros aficionados a precios variables en función de la demanda.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web si compras a través de revendedores.

Entradas para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026: ¿cuánto cuestan?

Los precios se dividen en categorías según la ubicación de los asientos. La categoría 1 ofrece las mejores vistas en las gradas inferiores, mientras que la categoría 4 es la más asequible para aficionados locales e internacionales.

Escenario Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos (equipos no anfitriones) 60 - 620 Fase de grupos (anfitrión/equipo que abre el torneo) 75 $ - 2355 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 8.680

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para los partidos de Sudáfrica, que incluyen entradas premium, comida y bebida gourmet y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones (EE. UU., México y Canadá).

Para los aficionados de los Bafana Bafana que deseen viajar con estilo, hay disponibles los siguientes paquetes:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de la nación anfitriona (perfecto para los enfrentamientos de Sudáfrica en Atlanta o Monterrey).

Fases eliminatorias: Octavos de final / Cuartos de final / Final por el tercer puesto: cualquier partido.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de 1400 USD por persona

Sigue a mi equipo

Ve a Sudáfrica en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la ubicación, mientras viaja entre México y Estados Unidos.

Incluye: los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de los octavos de final.

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA.

A partir de 6.750 USD por persona

Serie de estadios

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas (por ejemplo, el Estadio Azteca o el Mercedes-Benz Stadium).

Incluye: entre 4 y 9 partidos, dependiendo del estadio elegido.

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

A partir de 8.275 USD por persona

Sedes de la Copa del Mundo 2026