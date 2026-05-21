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Panama World Cup 2026 tickets

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Cómo comprar entradas para el Mundial de Panamá 2026: fechas, calendario, precios y más

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A. Murillo
A. Godoy

Panamá vuelve al Mundial y puedes conseguir entradas para verlos jugar

Panamá debutará en la Copa del Mundo 2026 el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

Una marea roja avanzará hacia el norte este verano. Panamá y sus aficionados llegan con confianza tras una sólida eliminatoria.

Tras perder todos sus encuentros en 2018, buscará sumar puntos en la fase de grupos en Toronto y East Rutherford.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Calendario de Panamá en el Mundial 2026

Tras quedarse fuera del Mundial 2022, Panamá buscará demostrar su valía.

Estos son los partidos del Grupo L que le esperan:

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Miércoles, 17 de junio    

Ghana vs. Panamá       

BMO Field, Toronto

Entradas

Martes 23 de junio    

Panamá vs. Croacia     

BMO Field, Toronto

Entradas

Sábado 27 de junio    

Panamá vs. Inglaterra    

Estadio MetLife, East Rutherford

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Panamá?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Panamá?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Panamá en el Mundial 2026

Tras perder 2-1 contra México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025, Los Canaleros sumaron 13 partidos sin perder, hasta que volvieron a caer ante los aztecas en enero.

Panamá se ha acostumbrado a las rachas invictas: por primera vez en su historia completó una fase de clasificación mundialista sin perder, con siete victorias y tres empates en 10 partidos.

José Fajardo y José Luis Rodríguez, máximos goleadores en la eliminatoria, liderarán el ataque, mientras que los defensas Eric Davis y Amir Murillo, junto al capitán Aníbal Godoy —con 354 partidos internacionales en total— aportarán experiencia en la cancha.

Thomas Christiansen dirige a Panamá desde 2020 y sabe que el equipo no puede recibir tantos goles como en su debut mundialista de 2018, cuando encajó 11 en tres partidos; la peor derrota fue 6-1 contra Inglaterra.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y estadios que albergarán los partidos:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000