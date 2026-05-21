Cómo comprar entradas para el Mundial de Panamá 2026: fechas, calendario, precios y más

Panamá debutará en la Copa del Mundo 2026 el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

Una marea roja avanzará hacia el norte este verano. Panamá y sus aficionados llegan con confianza tras una sólida eliminatoria.

Tras perder todos sus encuentros en 2018, buscará sumar puntos en la fase de grupos en Toronto y East Rutherford.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Calendario de Panamá en el Mundial 2026

Tras quedarse fuera del Mundial 2022, Panamá buscará demostrar su valía.

Estos son los partidos del Grupo L que le esperan:

Fecha Calendario Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas Martes 23 de junio Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Panamá?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Panamá?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Panamá en el Mundial 2026

Tras perder 2-1 contra México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025, Los Canaleros sumaron 13 partidos sin perder, hasta que volvieron a caer ante los aztecas en enero.

Panamá se ha acostumbrado a las rachas invictas: por primera vez en su historia completó una fase de clasificación mundialista sin perder, con siete victorias y tres empates en 10 partidos.

José Fajardo y José Luis Rodríguez, máximos goleadores en la eliminatoria, liderarán el ataque, mientras que los defensas Eric Davis y Amir Murillo, junto al capitán Aníbal Godoy —con 354 partidos internacionales en total— aportarán experiencia en la cancha.

Thomas Christiansen dirige a Panamá desde 2020 y sabe que el equipo no puede recibir tantos goles como en su debut mundialista de 2018, cuando encajó 11 en tres partidos; la peor derrota fue 6-1 contra Inglaterra.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y estadios que albergarán los partidos:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



