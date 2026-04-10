Cómo comprar entradas para el Mundial de Marruecos 2026: fechas, calendario, precios y más

Es un momento emocionante para los aficionados marroquíes. Los Leones del Atlas sorprendieron en Catar 2022 al convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. Desde entonces han mantenido su buena racha y ahora buscan brillar de nuevo en Norteamérica este verano.

Será su séptima Copa Mundial; debutó en México ’70 y solo superó la fase de grupos en México ’86, antes de llegar a semifinales en 2022. Hace 40 años ya hacía historia como el primer equipo africano y árabe en octavos.

¿Podrá Marruecos sorprender de nuevo? Podrías estar en Norteamérica para descubrirlo. Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026: cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Marruecos en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Sábado 13 de junio Marruecos vs Brasil (18:00) MetLife Stadium (East Rutherford) Entradas Viernes 19 de junio Marruecos vs. Escocia (18:00 h) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití (18:00) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas

En el Mundial de Catar 2022, Marruecos mostró su solidez defensiva: empató 0-0 con Croacia, venció 2-0 a Bélgica y, tras batir a Canadá, avanzó primera de grupo, igual que en México ’86.

El equipo de Walid Regragui debutará este verano ante uno de los rivales más difíciles: Marruecos abrirá su participación en la fase de grupos frente a Brasil en East Rutherford, Nueva Jersey. Los pentacampeones no quedan eliminados en la fase de grupos desde 1966, aunque cayeron ante Camerún en la fase inicial de 2022.

Después se medirá a Escocia en Foxborough, Massachusetts. La “Tartan Army” no gana un partido de fase de grupos desde 1998 y, en sus ocho participaciones, solo ha sumado cuatro victorias sin alcanzar nunca los octavos de final.

Sobre el papel, el duelo más accesible para Marruecos será el cierre ante Haití en Atlanta. La única vez que los caribeños jugaron un Mundial, en Alemania 74, perdieron sus tres partidos y encajaron 14 goles.

¿Qué se puede esperar de Marruecos en el Mundial de 2026?

Marruecos no ha bajado el ritmo desde su notable actuación en el último Mundial y ocupa el 11.º puesto en la clasificación de la FIFA. Ha ganado sus ocho partidos de clasificación para el Mundial de 2026 y solo ha perdido dos veces en los últimos dos años. Además, han ganado recientemente la Copa Árabe y el Campeonato Africano de Naciones. Ahora buscan nuevas glorias como anfitriones de la Copa Africana de Naciones.

Bajo la batuta de Walid Regragui, quien pasó de dirigir un club nacional a la selección, los Leones del Atlas mantienen un gran nivel. Desde su llegada en agosto de 2022, Marruecos ha ganado más del 70 % de sus partidos.

Regragui dispone de gran talento: Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui y el Balón de Oro africano 2025, Achraf Hakimi, campeón de la Champions con el PSG.

Completa el plantel una generación joven y talentosa, con Eliesse Ben Seghir (Leverkusen) y Brahim Díaz (Real Madrid). El futuro se presenta brillante tras ganar el Mundial Sub-20 con Othmane Maamma y Yassir Zabiri como figuras.

¿Cuándo comprar entradas para el Mundial de Marruecos 2026?

Los aficionados pueden adquirir sus localidades para los partidos de Marruecos en la web de la FIFA desde ya hasta el inicio del torneo en junio.

Aunque ya se realizaron el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre) y el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre), aún quedan otras dos etapas, como se indica a continuación:

Sorteo de selección aleatoria

Tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con los partidos de grupos definidos, la venta de entradas abrirá del 11 de diciembre al 13 de enero.

Durante este periodo, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos concretos. Los tickets se venden a precio fijo y los afortunados recibirán una notificación en febrero.

Fase de venta de última hora

Cerca del torneo (primavera de 2026), se venderán las entradas restantes por orden de llegada.

La FIFA aún no ha indicado cuántas entradas ni para qué partidos, así que se espera poca disponibilidad y una rápida venta.

Para comprarlas, entra en la web oficial de venta de entradas de la FIFA, regístrate y consulta la disponibilidad.

Mercados secundarios

Si se agotan, siempre puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

Dónde comprar entradas para el Mundial de Marruecos 2026

El lugar principal y más fiable para conseguir entradas para los partidos de Marruecos es el portal oficial de venta de entradas de la FIFA, donde se ponen a la venta por primera vez todas las entradas para el Mundial.

Para participar, crea tu FIFA ID y elige entre preventa, sorteo aleatorio o venta por orden de llegada.

Además, la FIFA gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio, la única plataforma aprobada para revender o comprar entradas ya agotadas.

La plataforma oficial de reventa tiene poca oferta y esta varía cerca de los partidos, pero sigue siendo la opción más segura fuera de las ventas primarias. En México, el «Mercado de Intercambio» gestiona la reventa local con las mismas garantías.

Quienes no consiguieron boletos en los periodos oficiales de la FIFA o buscan fechas y ciudades específicas pueden recurrir a sitios de reventa como StubHub o Ticombo. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero suelen vender a precios mucho más altos por la demanda del mercado.

Quienes opten por estos sitios deben tener cuidado: los revendedores no oficiales pueden ofrecer entradas falsas, no transferibles o con precios inflados. Conviene usar solo plataformas de confianza que ofrezcan garantías y políticas de reembolso claras.

Entradas para la Copa del Mundo de Marruecos 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Marruecos 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Marruecos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: