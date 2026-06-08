Cómo comprar entradas para el Mundial de Jordania 2026: fechas, calendario, precios y más

El sueño se hizo realidad: por primera vez, Jordania se clasificó para la Copa del Mundo de la FIFA.

Tras una sólida campaña en la que superaron a los gigantes regionales, el equipo de Jamal Sellami viaja a Norteamérica dispuesto a dejar huella. El espíritu de Al-Nashama está más vivo que nunca y miles de aficionados ya planean viajar para vivir este momento histórico.

¿Iluminarán Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat los estadios de California y Texas? Este es tu momento de sumarte a la historia. GOAL te guía para conseguir tus entradas para la Copa del Mundo de 2026: fechas, precios y cómo comprarlas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Jordania en el Mundial de 2026?

Jordania está en el Grupo J, un sector de alto voltaje y grandes multitudes.

Debutará ante Austria en el Área de la Bahía de San Francisco y luego se medirá a Argentina en Dallas, uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.

Fecha Partido Sede Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium (San Francisco) Entradas 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium (San Francisco) Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T (Dallas) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026?

Las principales loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: ¿cuánto cuestan?

Los partidos de la fase de grupos de Jordania se dividen en cuatro categorías: Categoría 1 (asientos bajos y privilegiados), Categoría 2 (visión equilibrada desde la zona intermedia), Categoría 3 (opción económica en la zona superior) y Categoría 4 (la más asequible, en las secciones más altas).

Los precios estimados para la histórica fase de grupos de Jordania son:

Categoría 1: Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $)

Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $) Categoría 2: Zona intermedia o esquinas de la grada inferior (280-400 $)

Zona intermedia o esquinas de la grada inferior (280-400 $) Categoría 3: Grada superior (150-250 $)

Grada superior (150-250 $) Categoría 4: Las más asequibles / Visión restringida (60-120 $)

Qué esperar de Jordania en el Mundial

Esperen corazón, alma y actitud tenaz. Bajo Jamal Sellami, Jordania muestra disciplina táctica y un contraataque letal.

Mousa Al-Tamari, deslumbrante en la Ligue 1, lidera el ataque.

Junto a él, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan completan un trío ofensivo capaz de desbordar a cualquier defensa. En la Copa Asiática de la AFC ya demostraron que, en su mejor día, pueden vencer a cualquiera; ahora están listos para mostrar al mundo que Al-Nashama ha llegado.

¿Dónde están los estadios del Mundial?