Cómo comprar entradas para el Mundial de Japón 2026: calendario, próximas fechas, precios y más

Con la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, la demanda de entradas para los partidos de Japón bate récords.

Tras sorprender a Alemania y España en la edición anterior, los Samurai Blue llegan con un equipo liderado por Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma.

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¿Cuándo juegan?

Japón competirá en el formato ampliado a 48 equipos y comenzará su andadura en la fase de grupos en las principales ciudades anfitrionas de Estados Unidos.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026, 19:00 (hora del Este) Japón vs. Rival del Grupo A Lumen Field, Seattle, WA Entradas 20 de junio de 2026, 21:00 (hora del Este) Japón vs. Rival del Grupo B Levi's Stadium, Santa Clara, CA Entradas 25 de junio de 2026, 18:00 (hora del Este) Rival del Grupo C vs. Japón Estadio SoFi, Inglewood, California Entradas

El calendario 2026 hace que Japón juegue en la costa oeste en las primeras rondas para reducir el cansancio por los desplazamientos y aprovechar las grandes comunidades japonesas de California y Washington.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Japón?

La vía principal es el portal de entradas de la FIFA, que usa un sistema de sorteo.

Debido a la alta demanda, muchos aficionados quedan sin entradas tras los sorteos.

Quienes busquen entradas de última hora pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Japón?

Los precios varían según la capacidad del estadio, la importancia del partido y la cercanía al campo.

Entradas más baratas: Las de categoría 4, reservadas a residentes pero a veces disponibles en reventa, cuestan desde 65 dólares . Para el público internacional, las de categoría 3 en gradas superiores van de 150 a 250 dólares, según el estadio.

Las de categoría 4, reservadas a residentes pero a veces disponibles en reventa, cuestan desde . Para el público internacional, las de categoría 3 en gradas superiores van de según el estadio. Categorías 2 y 1 , con vistas laterales privilegiadas, oscilan entre 350 y 600 dólares.

con vistas laterales privilegiadas, oscilan entre dólares. Para mayor lujo existen los paquetes «Match Experience» y «Above & Beyond», con cena gourmet, barra libre y los mejores asientos; desde 1200 $, más de 5000$ en eliminatoria.

Consejo de experto: Seattle (Lumen Field) suele tener las mejores ofertas para los primeros partidos de grupo, mientras que Los Ángeles (SoFi Stadium) tendrá las entradas más caras por su prestigio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial de Japón?

La venta de entradas se realiza por oleadas; si te pierdes una, no te preocupes: habrá más oportunidades.

Esto es lo que puedes esperar:

Sorteo aleatorio: fase ya finalizada. Los aficionados solicitan entradas y reciben notificación por correo electrónico.

Venta de última hora: abre en abril de 2026, es por orden de llegada en la web de la FIFA y las entradas se agotan en minutos.

Mercado secundario (disponible ahora): plataformas como StubHub ya ofrecen entradas de aficionados y socios corporativos.

Todas las entradas para la Copa del Mundo 2026 son 100 % digitales y se reciben a través de la app oficial de la FIFA.

¿Qué se puede esperar de Japón en el Mundial?

Tras sorprender al mundo al derrotar a Alemania y España en 2022, Japón llega como un auténtico tapado capaz de llegar lejos en la fase eliminatoria.

Con estrellas que juegan en Europa, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Wataru Endo, el equipo aspira a superar por fin los octavos de final y llegar a cuartos.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?