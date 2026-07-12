Aunque Inglaterra aún no ha ganado un gran torneo internacional desde 1966, sus recientes actuaciones en los grandes escenarios demuestran que sigue siendo una de las selecciones de élite de Europa y del mundo.
Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.
Ahora se prepara para las semifinales contra Argentina el miércoles 15 de julio.
GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.
Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Miércoles 17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
|Estadio AT&T, Dallas
|Inglaterra ganó 4-2
|Martes 23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
|Estadio Gillette, Foxborough
|0-0
|Sábado 27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
|Estadio MetLife, East Rutherford
|Inglaterra ganó 2-0
|Miércoles 1 de julio
|Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
|Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
|Inglaterra ganó 2-1
|Domingo 5 de julio
|México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|Inglaterra ganó 3-2
|Sábado 10 de julio
|Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga)
|Miércoles 15 de julio
|Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este)
|Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
|Entradas
Cómo comprar entradas para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en reventa
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3295 $
|1.500–9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.
Se han cruzado cinco veces en Copas del Mundo, desde 1962. Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), pero lidera la serie 3-2.
De ganar, se medirá con Francia o España en la final.
|Fecha (hora local)
|Ronda
|Estadio
|Posible emparejamiento
|Entradas
|15 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Semifinales
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Inglaterra vs. Argentina
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.
|Jugador (Selección)
|Goles
|Próximo partido – Entradas
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs. España — Entradas
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs Inglaterra - Entradas
|Erling Haaland (Noruega)
|7
|Eliminado
|Harry Kane (Inglaterra)
|6
|vs Argentina – Entradas
|Jude Bellingham (Inglaterra)
|6
|vs. Argentina – Entradas
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|vs. España - Entradas
|Vinícius Júnior (Brasil)
|4
|Eliminado
|Julián Quiñones (México)
|4
|Eliminado
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminado
|Mikel Oyarzabal (España)
|4
|vs Francia - Entradas
Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026
Pese a un inicio irregular en las eliminatorias, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha mejorado bajo Thomas Tuchel.
Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conoce las ciudades y los estadios que ya albergan o aún acogerán partidos:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|44 315
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|72 766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123