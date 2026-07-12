Aunque Inglaterra aún no ha ganado un gran torneo internacional desde 1966, sus recientes actuaciones en los grandes escenarios demuestran que sigue siendo una de las selecciones de élite de Europa y del mundo.

Tras liderar su grupo con dos triunfos ante Croacia y Panamá y un empate con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.

Ahora se prepara para las semifinales contra Argentina el miércoles 15 de julio.



GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga) Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Si prefieres, puedes acudir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus partidos previos a la final:

Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.

Se han cruzado en cinco Copas del Mundo desde 1962. Aunque Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), los Tres Leones lideran 3-2 en el historial.

De ganar, se medirá con Francia o España en la final.

Fecha (hora local) Ronda Estadio Posible emparejamiento Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra vs. Argentina Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé lidera la clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026, empatado con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título de máximo goleador en Norteamérica.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España — Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España – Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en las eliminatorias, con triunfos ajustados 1-0 y 2-0 sobre Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conoce las ciudades y los estadios que ya albergan o albergarán los partidos: