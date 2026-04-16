Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: fechas, calendario, precios y más

Inglaterra tendrá uno de los mayores apoyos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque su último gran título data de 1966, sus recientes actuaciones en grandes escenarios confirman su lugar entre la élite europea y mundial.

Llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, así que 2026 podría ser su año. Podrías estar en Norteamérica para verlo en persona.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países de forma conjunta.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de partidos de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial de 2026?

Fecha (hora de inicio, ET) Partido Sede Entradas 17 de junio (16:00, hora del Este) Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Arlington Entradas 23 de junio (16:00, hora del Este) Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough Entradas 27 de junio (17:00, hora del Este) Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Inglaterra en el Mundial de 2026?

Tras unos resultados discretos en la fase inicial de clasificación, con victorias por 1-0 y 2-0 ante Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primero con ocho victorias, 22 goles a favor y ninguno en contra, y se convirtió en el primer equipo europeo en clasificar. Los aficionados ya esperan con ilusión su debut.

¿Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido único

Fase de grupos: un partido de una selección distinta al país anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: