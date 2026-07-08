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Harry Kane England 2025Getty
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: cuartos de final vs. Noruega, fase eliminatoria, precios y más

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H. Kane
J. Bellingham

Podrías estar en Norteamérica para ver rugir a los Tres Leones en el Mundial

Inglaterra sigue sin ganar un gran torneo desde 1966, pero sus recientes actuaciones confirman que es una de las selecciones de élite de Europa y del mundo.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.

El sábado 11 de julio, en Miami, los ingleses se medirán a la Noruega de Erling Haaland en cuartos.

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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)EstadioResultado final / Entradas
Miércoles 17 de junioInglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)Estadio AT&T, DallasInglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junioInglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)Estadio Gillette, Foxborough0-0
Sábado 27 de junioPanamá vs. Inglaterra (17:00 ET)Estadio MetLife, East RutherfordInglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julioInglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00 h, hora del Este)Estadio Mercedes-Benz, AtlantaInglaterra ganó 2-1
Domingo 5 de julioMéxico vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)Estadio Azteca, Ciudad de MéxicoInglaterra ganó 3-2
Sábado 10 de julioNoruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en el mercado secundario
9–11 de julioCuartos de final450–1 775 $850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son los partidos que disputará de avanzar a la final del 19 de julio.

Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para enfrentarse a Noruega en cuartos. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con un penalti de Wayne Rooney.

De avanzar, se medirá en semifinales con Argentina o Suiza y en la final con España, Francia, Marruecos o Bélgica.

Fecha (hora local de inicio)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
11 de julio (17:00 h, hora del Este)Cuartos de finalHard Rock Stadium (Miami Gardens)Inglaterra vs. Noruega

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)SemifinalesEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)Partido 102: vs. Argentina o Suiza

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. Francia/Marruecos/España/Bélgica

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la clasificación tras anotar su octavo gol contra Egipto en octavos. Le siguen los ingleses Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4), aún en la lucha por el título.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)7contra Marruecos - Entradas
Erling Haaland (Noruega)7contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)4contra Marruecos - Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs. Bélgica – Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Tras un inicio irregular en la fase de clasificación, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha mejorado bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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