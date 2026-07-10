Por segunda Copa del Mundo consecutiva, Francia venció a Marruecos en la fase eliminatoria. Esta vez el marcador fue 2-0, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en los cuartos de final disputados en Boston.

Bicampeona del mundo, Francia es una de las seis naciones que han sido reinas del fútbol más de una vez, y su actuación en el Mundial 2026 la afianza como favorita.

En semifinales se medirá a España el martes 14 de julio en Dallas.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Francia ganó 3-0 Sábado 4 de julio Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 1-0 Jueves 9 de julio Francia contra Marruecos (16:00 h, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Francia ganó 2-0 Martes 14 de julio Francia vs. España (14:00 h, hora central de EE. UU.) Estadio AT&T, Arlington Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus partidos previos a la final del 19 de julio, siempre que se clasifique.

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 14 de julio (14:00 h CDT) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Francia vs. España Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en el partido de cuartos de Francia contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, subió a la clasificación tras anotar su quinto gol contra los Leones del Atlas.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España — Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 contra Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 contra España - Entradas Vinicius Junior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs. Noruega – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.

A su lado brillan otras estrellas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 63 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), director de orquesta.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de despedirlo con un nuevo título.