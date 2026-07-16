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Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: Inglaterra vs. Francia, información sobre el partido por el tercer puesto y más

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O. Dembele

No te pierdas a la extravagante selección francesa en el Mundial.

Francia soñaba con su segunda final consecutiva del Mundial, pero España lo impidió en semifinales. 

Pese a su gran campaña, los Bleus de Didier Deschamps cayeron 0-2 ante una España eficaz en Dallas, lo que acabó con sus sueños de levantar el trofeo el 19 de julio.

Ahora busca el tercer puesto ante Inglaterra en el Miami Stadium. 

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Resultados de Francia en el Mundial 2026 y próximos partidos

FechaPartido (hora local de inicio) SedeResultado final / Entradas
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1
Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia (17:00, hora del Este)Estadio MetLife, East RutherfordFrancia ganó 3-0
Sábado 4 de julioFrancia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)Lincoln Financial Field, FiladelfiaFrancia ganó 1-0
Jueves 9 de julioFrancia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette, FoxboroughFrancia ganó 2-0
Martes 14 de julioFrancia vs. España (14:00 h, hora central de EE. UU.)Estadio AT&T, ArlingtonFrancia perdió 0-2
Sábado 18 de julioFrancia contra InglaterraEstadio de Miami, FloridaComprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
14–15 de julioSemifinales930–3295 $1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 – 38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, Francia jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
14 de julio (14:00 h CDT)SemifinalesEstadio AT&T (Arlington)Francia vs. EspañaEntradas
19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: Por confirmar vs. Inglaterra o Argentina

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, subió al tercer puesto tras anotar su quinto gol ante los Leones del Atlas.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España — Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs Inglaterra - Entradas
Erling Haaland (Noruega)7Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)6vs Argentina – Entradas
Jude Bellingham (Inglaterra)6vs. Argentina – Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5vs. España – Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia - Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una arrolladora línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.

A su lado brillan otras estrellas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 64 goles superó a Olivier Giroud como máximo anotador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), quien dirige el juego.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de darle un nuevo título antes de su adiós.

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