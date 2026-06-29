Francia se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega.

Los Bleus, bicampeones del mundo, son una de las seis selecciones que han repetido título y su dominio en la fase de grupos los afianza como candidatos al título.

Su próximo rival será Suecia, el martes 30 de junio en el MetLife Stadium.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Si vence a Suecia el martes, se medirá en octavos a Alemania o Paraguay.

En cuartos podría medir fuerzas con Canadá, Países Bajos o Marruecos; en semifinales con España o Portugal; y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 30 de junio (17:00 h, hora del Este) Octavos de final Estadio MetLife (East Rutherford) Francia vs. Suecia Entradas 4 de julio (17:00 h, hora del Este) Octavos de final Lincoln Financial Field (Filadelfia) Partido 89: vs. Alemania o Paraguay Entradas 9 de julio (16:00 h, hora del Este) Cuartos de final Gillette Stadium (Foxborough) Partido 97: vs Canadá, Países Bajos o Marruecos Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Partido 101: vs. ganador del partido 98 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA 2026.

A su lado, una pléyade de estrellas que brillan en las principales ligas europeas: el carismático capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 60 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo y, con el pase a la siguiente ronda en el bolsillo, esta generación dorada aspira al trono en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán el torneo: