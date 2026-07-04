Antes de octavos, Francia había mostrado su mejor versión: juego fluido y más de tres goles en cada uno de sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, los Bleus sufrieron contra las tácticas poco ortodoxas de Paraguay en la segunda ronda. Afortunadamente para los franceses, Kylian Mbappé respondió y anotó el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Bicampeona del mundo, es una de las seis naciones que han repetido título y su gran actuación en el Mundial 2026 la afianza como favorita.

Su próximo rival será Marruecos en cuartos de final, este jueves 9 de julio en Boston.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Francia ganó 3-0 Sábado 4 de julio Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 1-0 Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha implantado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo I, Francia jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:

Tras vencer a Suecia, Francia se medirá a Paraguay en octavos. Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania en los penaltis.

En cuartos, Canadá o Marruecos; en semis, Españao Portugal; y en la final, Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible enfrentamiento Entradas 4 de julio (17:00 h, hora del Este) Octavos de final Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia vs. Paraguay Entradas 9 de julio (16:00 h, hora del Este) Cuartos de final Gillette Stadium (Foxborough) Partido 97: vs Canadá o Marruecos Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Partido 101: vs. ganador del partido 98 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA 2026.

A su lado brillan otras estrellas de las principales ligas europeas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 63 goles superó a Olivier Giroud como máximo anotador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), quien conduce el juego.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de despedirlo con un nuevo título.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: