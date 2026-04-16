Aunque el fútbol no es el deporte más popular de Norteamérica, la Copa Mundial de la FIFA despierta la pasión de la gente.

Los aficionados llenarán el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle), con 70 000 espectadores para los partidos de la fase de grupos de Estados Unidos.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de partidos de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha (hora de inicio, ET) Partido Sede Entradas 12 de junio (21:00, hora del Este) Estados Unidos vs. Paraguay SoFi Stadium, Los Ángeles Entradas 19 de junio (15:00, hora del Este) Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle Entradas 25 de junio (22:00, hora del Este) Turquía vs. EE. UU. SoFi Stadium, Los Ángeles Entradas

Como en su ruta a los octavos de final de Sudáfrica 2010, Estados Unidos igualaría con Inglaterra y se mantendría invicto en la fase de grupos del Mundial 2022.

Solo han faltado a la fase eliminatoria en una de sus últimas cinco finales.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

En 1994 superó la fase de grupos y cayó 1-0 ante Brasil en octavos, con gol de Bebeto.

Desde entonces se han clasificado para todos los Mundiales menos el de 2018 y han alcanzado los octavos en 2010, 2014 y 2022, además de los cuartos en 2002.

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, el equipo aspira a seguir creciendo.

Tras cuatro derrotas consecutivas a principios de 2025, Estados Unidos ha reaccionado con fuerza: solo ha perdido dos de sus últimos doce partidos y ha vencido a Japón, Australia, Paraguay y Uruguay.

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Estados Unidos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Serie de estadios

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8275 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: