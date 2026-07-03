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Cómo comprar entradas para el Mundial de España 2026: fechas de los octavos de final, partidos confirmados, precios y más

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No te pierdas la oportunidad de ver en acción a la selección mejor clasificada de la FIFA

España, dirigida por Luis de la Fuente desde hace tres años, busca nuevas glorias en Norteamérica. 

Si quieres ver a la mejor selección del planeta (según la FIFA), no lo pienses y consigue ya tus entradas para los partidos de La Roja en el Mundial 2026.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial 2026?

FechaPartidoSedeResultado / Entradas
15 de junio de 2026España vs. Cabo VerdeEstadio de Atlanta, Atlanta0-0
21 de junio de 2026España vs. Arabia SaudíEstadio de Atlanta, Atlanta4-0
26 de junio de 2026Uruguay contra EspañaEstadio de Guadalajara, Guadalajara0-1
2 de julio de 2026Octavos de final: España vs. AustriaEstadio SoFi, Los Ángeles3-0
6 de julio de 2026Octavos de final: Portugal vs. EspañaEstadio de Dallas, ArlingtonComprar entradas
10 de julio de 2026POSIBLE cuartos de final: España vs. EE. UU. / BélgicaEstadio SoFi, Los ÁngelesComprar entradas
14 de julio de 2026POSIBLE semifinal: Ganador del partido 97 vs. ganador del partido 98Estadio AT&T, DallasComprar entradas
19 de julio de 2026POSIBLE final de la Copa del Mundo de 2026Estadio MetLife, Nueva YorkComprar entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de España 2026?

Los sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya terminaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de España:Reservar entradas

El camino de España hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Octavos de final: vs. Austria

Jueves 2 de julio de 2026 

Lugar: SoFi Stadium (Los Ángeles/Inglewood, California) 

España, cabeza de serie tras ganar el Grupo H, se medirá a Austria, segunda del Grupo J. 

2. Octavos de final (posibles): vs. Croacia o Portugal

  • Fecha: lunes 6 de julio de 2026

    Estadio: AT&T (Dallas/Arlington, Texas)

    Si avanza, se medirá al ganador del duelo 83 (Portugal o Croacia), con la posibilidad de un vibrante derbi ibérico o de revancha europea.

3. Cuartos de final (posible): vs. Bélgica, Senegal, Colombia o Ghana

Fecha: viernes 10 de julio de 2026  

Lugar: SoFi Stadium (Los Ángeles/Inglewood, California)  

Su rival saldrá del ganador de Bélgica vs. Senegal (partido 82) y el de Colombia vs. Ghana (partido 88).

4. Semifinales (posibles)

Fecha: martes 14 de julio de 2026  

Estadio AT&T (Dallas/Arlington, Texas)

Llegar a esta ronda le ofrecería a España un duelo de alto nivel contra posibles favoritos como Francia o la ascendente Brasil.

5. Final del Mundial (posible)

  • Fecha: domingo 19 de julio de 2026

    Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey)

    Si España supera su zona, disputará la final en Nueva Jersey contra el ganador del otro lado del cuadro, probablemente Argentina, actual número 1 de la FIFA.

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Entradas para la Copa del Mundo de España 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de España en el Mundial 2026?

Los aficionados aún recuerdan con cariño el periodo 2008-2012, cuando España ganó la Eurocopa, el Mundial y otra Eurocopa. 

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, le ha costado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres triunfos en fases finales y no ha superado los octavos. Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022. 

La «Selección» llega en forma: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024 y encadena 26 partidos sin derrota.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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