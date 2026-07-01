Cómo comprar entradas para el Mundial de Cabo Verde 2026: fechas, calendario, precios y más

Cabo Verde ya hizo historia al clasificarse para su primer Mundial, que se disputará este verano. Debutará el 15 dejunio ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Esta pequeña nación africana del Atlántico, con apenas medio millón de habitantes, llenará de color y pasión los partidos de la fase de grupos en Atlanta, Miami y Houston.

Partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta 0-0 Domingo 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde Estadio Hard Rock, Miami Gardens 2-2 Viernes 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston 0-0 Viernes 3 de julio Argentina vs. Cabo Verde (18:00) Estadio Hard Rock (Estadio de Miami) — Miami, Florida Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Cabo Verde?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Debido a la alta demanda, las entradas disponibles son muy limitadas.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada y en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

El camino de Cabo Verde hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Octavos de final

Rival: Ganador del Grupo J (1J)

Fecha: 3 de julio de 2026

2. Octavos de final

Si avanzan, jugarán el partido 95 el 7 de julio de 2026.

Rival: Ganador del partido 88 (2.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo G).

3. Cuartos de final

Si superan los octavos, jugarán los cuartos el 12 de julio de 2026.

Rival: ganador del partido 96. En este lado del cuadro están los equipos que superen los grupos B y K.

4. Semifinales

Se jugará el 15 de julio de 2026.

Rival: el ganador de la rama inferior derecha (partidos 91 y 92), con equipos de los grupos A, C, E o L.

5. La final del Mundial

Si el sueño llega hasta el final, Cabo Verde jugará en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026 por el título contra el ganador de la parte izquierda del cuadro.





¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Cabo Verde?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos - Cuartos Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500–6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Qué esperar de Cabo Verde en el Mundial 2026

Tras un inicio irregular en las eliminatorias, con una derrota 4-1 ante Camerún en Yaundé, Cabo Verde encadenó siete partidos sin perder y se clasificó por primera vez al Mundial.

Su éxito se apoyó en un rendimiento sólido como local: mantuvo su portería a cero en los cinco partidos disputados en el Estadio Nacional de Cabo Verde, en Praia, y la victoria 1-0 ante Camerún resultó decisiva.

Dailon Livramento, de 25 años y con experiencia en la Eerste Divisie, la Serie A y la Primeira Liga, marcó el gol decisivo ante Camerún y fue el máximo goleador de la selección en la fase de clasificación.

En ataque destacan el capitán Ryan Mendes, máximo goleador histórico, y la experiencia de Garry Rodrigues. En defensa sobresale Logan Costa, del Villarreal.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

A continuación, las sedes y sus estadios: