La multitud ruge, la samba vibra y Brasil busca su sexta estrella en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enciende pasiones en Norteamérica.

El pentacampeón busca su sexta estrella y ya se mide a Noruega en octavos tras sufrir un susto mayúsculo.

El equipo de Carlo Ancelotti demostró su temple al remontar y vencer 2-1 a Japón en la ronda de 32, con un gol de Gabriel Martinelli en el 95’.

Calendario de Brasil en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Estadio Resultado final / Entradas Sábado 13 de junio Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este) Estadio MetLife, Nueva Jersey 1-1 Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití (20:30, hora del Este) Lincoln Financial Field, Filadelfia 3-0 Miércoles 24 de junio Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este) Hard Rock Stadium, Florida 3-0 Lunes 29 de junio Brasil vs. Japón (12:00 h CDT) Estadio NRG, Houston 2-1 Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Brasil 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500–6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán: