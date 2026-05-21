Cómo comprar entradas para el Mundial de Bosnia y Herzegovina 2026: fechas, calendario, precios y más

Los aficionados de Bosnia y Herzegovina celebran la histórica victoria sobre Italia que les clasificó para el Mundial 2026.

Su primer rival será Canadá, anfitrión del torneo. Se verán las caras el 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Los dirigidos por Sergej Barbarez mantuvieron la calma en las dos victorias desde los once metros y deberán mostrar la misma garra para avanzar en la fase de grupos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los partidos de Bosnia y Herzegovina y cuánto cuestan.

Calendario de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Los balcánicos lo dieron todo en la fase de clasificación.

¿Repetirán esa garra este verano en Norteamérica? Estos son los duelos del Grupo B que les aguardan:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes, 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood Entradas Miércoles 24 de junio Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field, Seattle Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Bosnia y Herzegovina?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Bosnia y Herzegovina?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Bosnia y Herzegovina en el Mundial de 2026

Pese a perder el rumbo en la fase de clasificación, caer ante Austria en casa y empatar en Chipre —lo que eliminó sus opciones de ir directo al Mundial 2026—, Bosnia y Herzegovina reaccionó a tiempo.

En la repesca mostraron su lucha: Edin Džeko empató ante Gales y ganaron la semifinal en los penaltis.

En la final, Haris Tabaković igualó ante Italia y, de nuevo, Bosnia ganó la tanda para delirio de Zenica.

Es apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, de ahí la alta demanda de entradas para sus partidos.

En su debut en el Mundial 2014, Bosnia perdió ante Argentina (1-2) y Nigeria (0-1), lo que le impidió avanzar a la fase eliminatoria. Cerró la fase de grupos venciendo a Irán (3-1).

A sus 40 años, Edin Džeko sigue como referente en la delantera. El ariete del Schalke fue uno de los cuatro bosnios que marcaron en 2014. El otro sobreviviente de aquel plantel es Sead Kolašinac, hoy en el Atalanta de la Serie A.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







