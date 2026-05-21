Cómo comprar entradas para el Mundial de Austria 2026: fechas, grupos, precios y más

Austria se clasificó al Mundial tras 28 años y ahora busca avanzar a la fase eliminatoria por primera vez desde 1954.

El equipo de Ralf Rangnick, impulsado por su mejor actuación en la Eurocopa 2024, busca dar un paso más en Norteamérica.

Debutará el 16 de junio ante Jordania en el Levi's Stadium de Santa Clara.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Calendario de Austria en el Mundial 2026

Hay que remontarse a 1982 para encontrar la última vez que Austria ganó su primer partido de la fase de grupos en un Mundial. ¿Podrán empezar con buen pie en Norteamérica?

Estos son los partidos del Grupo J que le esperan:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Austria?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son útil para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Austria?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, los boletos cuestan desde 60 $ (para ciertos niveles de aficionados), mientras que para la final pueden llegar a 6730 $.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Qué esperar de Austria en el Mundial de 2026

Pese a perder 1-0 ante Rumanía en Bucarest en octubre, Austria se repuso y lideró su grupo de clasificación con seis victorias en ocho partidos, incluido un 10-0 ante San Marino.

Marko Arnautovic marcó cuatro goles en ese partido y, con 45 tantos, se convirtió en el máximo goleador de Austria; desde entonces ha sumado dos más.

En 2026 ha mantenido la racha y ha vencido en amistosos a Ghana y Corea del Sur, con un 5-1 ante los africanos, que contaban con Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

La última vez que Austria jugó un Mundial, no ganó ningún partido: en Francia 98 empató 1-1 con Camerún y Chile, y luego perdió 2-1 ante Italia. Este verano en Norteamérica buscará mejorar.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



