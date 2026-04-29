Cómo comprar entradas para el Mundial de Australia 2026: fechas, calendario, precios y más

Aunque Australia deberá desplazarse hacia el sur durante la fase de grupos del Mundial, aspira a llegar lejos. Busca avanzar a octavos en dos Copas consecutivas por primera vez.

Tras arrancar en Vancouver, viajarán a Seattle y luego a San Francisco para cerrar la fase de grupos. Será una épica gira veraniega para los seguidores de los Socceroos, y tú puedes sumarte a este inolvidable road trip.

¿Quieres estar allí cuando más importa? GOAL te guía para conseguir tus entradas para el Mundial 2026: fechas, precios y cómo comprarlas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Australia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Sábado 13 de junio Australia vs. Turquía (21:00) BC Place (Vancouver) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia (12:00) Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Paraguay vs. Australia (19:00 h) Levi's Stadium (San Francisco) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Australia 2026?

Los principales sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Australia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Australia se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Australia en el Mundial de 2026?

Tras un arranque prometedor frente a Francia —con Craig Goodwin marcando a los nueve minutos—, Australia cayó 4-1 ante la futura subcampeona de Catar 2022. Sin embargo, los Socceroos se repusieron, mantuvieron su portería a cero y vencieron 1-0 a Túnez y Dinamarca, lo que les devolvió a las eliminatorias por primera vez desde 2006.

Por suerte para Australia, evitará a Francia en el debut por tercera Copa del Mundo consecutiva. Aun así, su rival saldrá de la repesca de la Ruta C de la UEFA, cuyo ganador se conocerá en marzo: Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo. Las “verdes y doradas” buscan evitar su quinta derrota consecutiva en un debut mundialista.

En su segundo partido, ante el anfitrión Estados Unidos, viajarán al Lumen Field de Seattle. Las barras y estrellas han ganado los dos duelos más recientes, incluido un 2-1 en Denver en octubre, aunque todos fueron amistosos y Australia confía en elevar su nivel en un entorno competitivo.

Cerrando la fase de grupos, Australia se medirá a Paraguay en San Francisco. Los sudamericanos vencieron a Argentina y Brasil en la eliminatoria, por lo que Tony Popovic exige máxima atención.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Australia 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en las tres sedes.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: