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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026: fechas, calendario, precios y más

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Aquí te explicamos cómo ver en acción a los actuales campeones del Mundial.

No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina lidere la demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Desde 1962, ningún campeón ha repetido título. Argentina, con tres estrellas, recuerda su triunfo de México '86 y ya piensa en el próximo gran reto.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguirlas y cuánto cuestan.

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¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha (hora de inicio, hora del Este)PartidoLugarEntradas
16 de junio (21:00 h, hora del Este)Argentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas CityEntradas
22 de junio (13:00, hora del Este)Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas
27 de junio (22:00, hora del Este)Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

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Entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Argentina 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Argentina que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones. 

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

  • Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)
  • Octavos, cuartos o tercer puesto: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.
  • Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.
  • Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.
  • Válido para todos los días de partido y fases.
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
  • Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

  • Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
  • Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
  • Válido para todos los días y sedes.
  • «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
  • Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué se puede esperar de Argentina en el Mundial de 2026?

Multitudes asistieron para ver a Lionel Messi y compañía en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Más de 80 000 aficionados presenciaron la semifinal Argentina-Canadá en el MetLife Stadium, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste ganar la final a Colombia 1-0 en el Hard Rock Stadium.

La presencia de estrellas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos que la selección ha disputado en la región en los últimos años, ha ampliado aún más la base de aficionados argentinos en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123