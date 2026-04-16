Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026: fechas, calendario, precios y más

No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina lidere la demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde 1962, ningún campeón ha repetido título. Argentina, con tres estrellas, recuerda su triunfo de México '86 y ya piensa en el próximo gran reto.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha (hora de inicio, hora del Este) Partido Lugar Entradas 16 de junio (21:00 h, hora del Este) Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 22 de junio (13:00, hora del Este) Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio (22:00, hora del Este) Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Argentina 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Argentina que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué se puede esperar de Argentina en el Mundial de 2026?

Multitudes asistieron para ver a Lionel Messi y compañía en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Más de 80 000 aficionados presenciaron la semifinal Argentina-Canadá en el MetLife Stadium, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste ganar la final a Colombia 1-0 en el Hard Rock Stadium.

La presencia de estrellas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos que la selección ha disputado en la región en los últimos años, ha ampliado aún más la base de aficionados argentinos en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: