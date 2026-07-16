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Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en España: información sobre la final, España vs. Argentina, precios y más

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No te pierdas la oportunidad de ver en acción a la selección mejor clasificada de la FIFA

La maestría táctica de España ha llevado a La Roja a la final del Mundial de la FIFA 2026. Allí se medirá con la campeona, Argentina, en el New York New Jersey Stadium. 

Tras vencer 2-0 a Francia en semifinales, con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y Pedro Porro, la selección de Luis de la Fuente alcanzó la final.

Con una defensa que solo ha recibido un gol en la fase eliminatoria y el talento del joven Lamine Yamal, España está a 90 minutos de su segundo título mundial.

Entradas parala final del Mundial de España.Reservar entradas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial de 2026?

FechaPartidoSedeResultado final / Entradas
15 de junio de 2026España vs. Cabo VerdeEstadio de Atlanta, Atlanta0-0
21 de junio de 2026España vs. Arabia SaudíEstadio de Atlanta, Atlanta4-0
26 de junio de 2026Uruguay contra EspañaEstadio de Guadalajara, Guadalajara0-1
2 de julio de 2026Octavos de final: España vs. AustriaEstadio SoFi, Los Ángeles3-0
6 de julio de 2026Octavos de final: Portugal vs. EspañaEstadio de Dallas, Arlington1-0 (victoria de España)
10 de julio de 2026Cuartos de final: España vs. BélgicaSoFi Stadium, Los Ángeles2-1
14 de julio de 2026Francia contra EspañaEstadio AT&T, Dallas2-0
19 de julio de 2026Final del Mundial 2026: España vs. ArgentinaEstadio MetLife, Nueva YorkComprar entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos de España en el Mundial 2026?

Los sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parala final del Mundial de EspañaReservar entradas

El camino de España hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

Final del Mundial

  • Fecha: domingo 19 de julio de 2026

    Lugar: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

    La selección española avanza por su lado del cuadro y podría enfrentarse en la final a Argentina, actual número 1 del ranking de la FIFA.

Entradas para la final:Reserva tus boletos.

Entradas para la Copa del Mundo de España 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de España en el Mundial 2026?

Los aficionados aún recuerdan con cariño el periodo de cuatro años en el que España fue campeona de Europa (2008), ganó el Mundial (2010) y volvió a ser campeona de Europa (2012). 

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, le ha costado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres triunfos en fases finales y no ha superado los octavos. Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022. 

La «Selección» llega en forma: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024 y encadena 26 partidos sin caer.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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