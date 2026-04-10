Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en Argentina: fechas, calendario de partidos, precios y más

No sorprende que Argentina, tras los anfitriones, encabece la demanda de entradas parael Mundial 2026.

Siempre hay gran interés en ver al campeón, y se prevé otra avalancha de demanda tras el sorteo, pero aún puedes conseguir entrada para algún partido de Argentina.

Desde Brasil en 1962, ningún campeón ha repetido título. Tres veces campeona, la Albiceleste evocará su triunfo de México 86 con Diego Maradona y buscará repetir la hazaña en Norteamérica.

Si quieres estar allí para verlo, GOAL te mantiene al día con las últimas noticias sobre cómo conseguir tus entradas y sus precios.

¿Cuándo se celebrará la Copa del Mundo de 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de partidos de Argentina en el Mundial 2026?

Campeona en Catar 2022, empezó con tropiezo: 2-1 ante Arabia Saudí, una de las mayores sorpresas del torneo. También perdió un partido de grupo en 2018.

En 2014, gracias a Lionel Messi, la Albiceleste avanzó con tres victorias seguidas.

¿Qué les depara ahora? Estos son sus encuentros de la fase de grupos:

Calendario de partidos del Grupo de Argentina en el Mundial 2026 Actual campeona, Argentina lidera el Grupo J. A continuación, los partidos oficiales de la «Albiceleste» en la fase de grupos: Fecha Partido Estadio y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Estadio Arrowhead, Kansas City Consigue tus entradas ahora 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington (Dallas) Consigue tus entradas ahora 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington (Dallas) Consigue tus entradas ahora.

¿Cuándo se podrán comprar las entradas para el Mundial 2026 de Argentina?

Los aficionados pueden adquirir sus localidades para los partidos de Argentina en la web de la FIFA desde ahora hasta el inicio del torneo en junio.

Ya terminaron el «sorteo Visa de preventa» (septiembre) y el «sorteo de entradas anticipadas» (octubre), pero aún quedan dos fases más:

Sorteo aleatorio

Tras el sorteo del 5 de diciembre, empezará la siguiente fase de venta.

Los aficionados podrán pedir entradas para partidos concretos tan pronto como se anuncien los encuentros de la fase de grupos.

Fase de venta de última hora

Cerca del torneo (primavera de 2026), se venderán las entradas restantes por orden de reserva.

La FIFA aún no ha revelado cuántas entradas habrá ni para qué partidos, pero se prevé que la oferta sea limitada y se agote rápido.

Para comprarlas, entra en la web oficial de la FIFA, crea una cuenta y comprueba la disponibilidad.

Si se agotan, siempre puedes recurrir al mercadosecundario en plataformas como StubHub.

¿Dónde se pueden comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Argentina?

El lugar principal y más fiable para conseguir entradas para los partidos de Argentina es el portal oficial de entradas de la FIFA, donde se ponen a la venta por primera vez todas las entradas para el Mundial.

Para acceder a ellas, crea tu ID de FIFA y participa en las distintas fases: preventa, sorteos aleatorios y venta por orden de reserva.

Además de las ventas iniciales, la FIFA gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio. Es la única plataforma autorizada para revender o comprar entradas ya vendidas.

Las entradas disponibles son limitadas y su presencia es esporádica, sobre todo cerca de las fechas de los partidos, pero sigue siendo la opción más segura fuera de las fases de venta inicial. Para los aficionados mexicanos existe una plataforma específica (Mercado de Intercambio) que gestiona la reventa local con las mismas garantías oficiales.

Quienes se hayan perdido los periodos oficiales o busquen entradas para fechas o ciudades concretas pueden recurrir a webs de reventa como StubHub o Ticombo. Ofrecen más flexibilidad, pero a precios mucho más altos, pues dependen de la oferta y la demanda.

Quienes opten por estos intermediarios deben verificar la reputación de la plataforma, la autenticidad de las entradas y la existencia de políticas de reembolso antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

En la fase de grupos hay varias categorías:

Categoría 1: la más cara, en la planta baja.

la más cara, en la planta baja. Categoría 2: gradas superiores e inferiores fuera de la categoría 1.

gradas superiores e inferiores fuera de la categoría 1. Categoría 3: está en la grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

está en la grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más barata, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación, las estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto países anfitriones) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105 - 750 Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas de cortesía para la Copa del Mundo de 2026 en Argentina

Disfruta de la Copa del Mundo 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Argentina que incluyen entradas VIP, comida, bebida y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente forma:

Un partido

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto Canadá, México y Estados Unidos)

Octavos de final/Cuartos de final/Tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: sala junto al campo, VIP, sala Trophy, Club de Campeones o suite de la FIFA.

Desde 1.400 USD por persona.

Cadena de estadios

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, según el estadio.

Todas las jornadas y fases son válidas.

Opciones de hospitalidad: sala junto al estadio, VIP, sala Trophy, Club de Campeones y suite de la FIFA.

Desde 8.275 USD por persona.

Sigue a tu equipo

Acompaña a tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Incluye los tres partidos de fase de grupos y uno de octavos.

Válido para todos los días y sedes.

El servicio no está disponible para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos).

Opciones de alojamiento: Suite de la FIFA

A partir de 6.750 dólares estadounidenses por persona

También hay palcos privados y «Acceso Platino» para empresas o grupos VIP.

¿Qué puede esperar de Argentina en el Mundial 2026?

Multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y sus compañeros durante la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium de Nueva Jersey para la semifinal contra Canadá, y más de 65 000 celebraron en el Hard Rock Stadium de Miami el 1-0 ante Colombia en la final.

La presencia de jugadores destacados como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que militan en el Inter de Miami de la MLS, ha ampliado la base de aficionados de Argentina en la región, al igual que los frecuentes partidos amistosos que el equipo ha disputado en Norteamérica en los últimos años.

¿Cuáles son los estadios del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades anfitrionas (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes verlas junto a los estadios que albergarán el torneo: