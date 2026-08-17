La Fórmula 1 regresa a las dunas de Zandvoort este agosto para lo que apunta a ser el fin de semana de carrera más emotivo de la temporada, y muy posiblemente el último de este tipo. El Gran Premio de los Países Bajos se ha convertido en una de las citas más vibrantes del calendario desde su regreso en 2021, con el apoyo local a Max Verstappen convirtiendo el Circuit Zandvoort en un mar naranja cada año. Tanto pilotos como ingenieros y aficionados lo sitúan habitualmente entre los fines de semana con mejor ambiente del calendario de la F1.

2026 añade aún más peso al evento, ya que Zandvoort acogerá la prueba por última vez antes de que la carrera salga del calendario en 2027, y además, por primera vez en su historia, el fin de semana incluirá una Sprint de F1.

GOAL ha reunido todo lo que necesitas saber sobre fechas, precios y disponibilidad, además de la forma más rápida de asegurarte un asiento antes de que desaparezcan las últimas entradas.

¿Cuándo es el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

El Gran Premio de los Países Bajos Heineken de Fórmula 1 2026 se celebra durante tres días en el Circuit Zandvoort, con una sesión Sprint de F1 añadida al programa del sábado por primera vez en la historia de la carrera.

Fecha y hora Prueba Lugar Entradas Viernes, 21 de agosto Entrenamientos libres y clasificación Sprint Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas Sábado, 22 de agosto Sprint de F1 y clasificación Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas Domingo, 23 de agosto Día de carrera Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas

Con el formato Sprint en el calendario por primera vez en Zandvoort, el sábado adquiere ahora una importancia extra, ya que ofrece dos sesiones competitivas en un solo día en lugar de solo la clasificación.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Hay dos lugares donde mirar. La web oficial del Gran Premio de los Países Bajos aún conserva un pequeño stock de pases para el viernes, mientras que el sábado y el domingo están completamente agotados allí. Para esos dos días, y para cualquiera que quiera más opciones para el viernes, StubHub es el mercado de reventa de referencia, con anuncios en tiempo real en todas las tribunas y zonas de admisión general del circuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Los precios de las entradas en Zandvoort varían según el día, la tribuna y la antelación con la que compres, pero la forma más barata de entrar al circuito sigue siendo una entrada individual para el viernes, que incluye las primeras sesiones de entrenamientos y la clasificación Sprint.

Los anuncios actuales de StubHub para la carrera de 2026 muestran los siguientes precios de salida:

Viernes (entrenamientos y clasificación Sprint): desde 80 €

Sábado (Sprint de F1 y clasificación): desde 199 €

Domingo (día de carrera): desde 355 €

Abono de 2 días, sábado y domingo: desde 474 €

Abono de 3 días, fin de semana completo: desde 443 €

El viernes sigue siendo, con diferencia, la forma más asequible de vivir un auténtico fin de semana de Fórmula 1 en Zandvoort, ya que ofrece rodaje en pista y el espectáculo añadido de la clasificación Sprint por una fracción del coste de una entrada para el día de carrera. Para los aficionados con un presupuesto más ajustado, es claramente la mejor puerta de entrada en relación calidad-precio para el evento.

Los precios en el mercado de reventa cambian constantemente según se mueve la demanda, por lo que las cifras pueden subir a medida que se acerca el evento. Las zonas de admisión general alrededor de las dunas suelen situarse en la franja más baja del mercado, mientras que los asientos reservados en tribunas en puntos icónicos como la curva Tarzan o la peraltada Arie Luyendijkbocht en la curva 14 tienen un precio más alto.

Todo lo que necesitas saber sobre Circuit Zandvoort

El Circuit Zandvoort se encuentra entre las dunas de arena de la costa neerlandesa del mar del Norte, a unos 40 kilómetros al oeste de Ámsterdam, lo que lo convierte en uno de los escenarios más atractivos a nivel natural del calendario de la Fórmula 1. El trazado, de 4,259 km y 14 curvas, es famoso por sus curvas peraltadas, una rareza en la Fórmula 1 moderna. La curva 3, conocida como Hugenholtzbocht, y la curva 14, la Arie Luyendijkbocht, tienen ambas un peralte del 18 por ciento, o 32 grados, lo que favorece carreras más igualadas y más oportunidades de adelantamiento de las que permitía el trazado de la vieja escuela.

El origen del recinto se remonta a 1939, cuando se construyó un circuito urbano temporal utilizando carreteras dejadas tras las obras en tiempos de guerra, antes de inaugurarse oficialmente como pista permanente en 1948. Entre 1950 y 1985 albergó el Gran Premio de los Países Bajos como una cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con ganadores legendarios como Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda y Alain Prost, antes de perder su lugar en el calendario durante más de tres décadas.

El regreso de la Fórmula 1 en 2021 convirtió a Zandvoort en una de las entradas más codiciadas del deporte, en gran parte gracias al dominio de Verstappen y a la enorme magnitud del apoyo de los aficionados neerlandeses que descienden cada agosto sobre la localidad costera. Las propias dunas actúan como tribunas naturales, ofreciendo a los espectadores puntos de vista poco habituales sobre varias curvas a la vez, algo que pocos otros circuitos del calendario pueden ofrecer.

Con 2026 marcado, por ahora, como la última aparición programada del evento en el circuito de Zandvoort, y con una Sprint de F1 añadida al fin de semana por primera vez, todo apunta a que será uno de los Grandes Premios más históricos y más difíciles de conseguir de la temporada. Los aficionados que quieran formar parte de ello deberían asegurar sus entradas lo antes posible.