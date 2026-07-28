La Fórmula 1 regresa a las dunas de Zandvoort este agosto para lo que se perfila como el fin de semana de carreras más emotivo de la temporada, y muy posiblemente el último de su clase. El Gran Premio de los Países Bajos se ha convertido en una de las paradas más vibrantes del calendario desde su regreso en 2021, con el apoyo local a Max Verstappen convirtiendo el Circuito de Zandvoort en un mar naranja año tras año. Tanto pilotos como ingenieros y aficionados lo sitúan habitualmente entre los fines de semana con mejor ambiente del calendario de la F1.

2026 añade aún más peso a la cita, ya que Zandvoort acogerá el evento en lo que por ahora está previsto como la última vez antes de que la carrera salga del calendario en 2027, y por primera vez el fin de semana incluirá una Sprint de F1.

GOAL ha reunido todo lo que necesitas saber sobre fechas, precios y disponibilidad, además de la forma más rápida de asegurarte un asiento antes de que desaparezcan las últimas entradas.

¿Cuándo es el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 Heineken 2026 se celebra durante tres días en el Circuito de Zandvoort, con una sesión Sprint de F1 añadida al programa del sábado por primera vez en la historia de la carrera.

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Viernes, 21 de agosto Entrenamientos libres y clasificación Sprint Circuito de Zandvoort, Países Bajos Entradas Sábado, 22 de agosto Sprint de F1 y clasificación Circuito de Zandvoort, Países Bajos Entradas Domingo, 23 de agosto Día de carrera Circuito de Zandvoort, Países Bajos Entradas

Con el formato Sprint en el calendario por primera vez en Zandvoort, el sábado adquiere ahora una relevancia extra, ya que ofrece dos sesiones competitivas en un solo día en lugar de solo la clasificación.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Hay dos lugares donde buscar. La web oficial del Gran Premio de los Países Bajos todavía tiene un pequeño stock de pases para el viernes, mientras que el sábado y el domingo están completamente agotados allí. Para esos dos días, y para cualquiera que quiera más opciones el viernes, StubHub es el mercado de reventa de referencia, con anuncios en tiempo real en todas las tribunas y zonas de admisión general del circuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Los precios de las entradas en Zandvoort varían en función del día, la tribuna y la antelación con la que compres, pero la forma más barata de entrar al circuito sigue siendo una entrada individual para el viernes, que cubre la primera sesión de entrenamientos y la clasificación Sprint.

Los anuncios actuales de StubHub para la carrera de 2026 muestran los siguientes precios de salida:

Viernes (entrenamientos y clasificación Sprint): desde 80 €

Sábado (Sprint de F1 y clasificación): desde 199 €

Domingo (día de carrera): desde 355 €

Abono de 2 días, sábado y domingo: desde 474 €

Abono de 3 días, fin de semana completo: desde 443 €

El viernes sigue siendo, con diferencia, la forma más asequible de vivir un auténtico fin de semana de Fórmula 1 en Zandvoort, ya que ofrece la actividad en pista de los entrenamientos y el espectáculo añadido de la clasificación Sprint por una fracción del coste de una entrada para el día de carrera. Para los aficionados con un presupuesto más ajustado, es claramente la mejor puerta de entrada al evento en términos de relación calidad-precio.

Los precios en el mercado de reventa cambian constantemente a medida que varía la demanda, así que las cifras pueden subir cuanto más se acerque el evento. Las zonas de admisión general alrededor de las dunas suelen situarse en la franja baja del mercado, mientras que los asientos reservados en tribunas de lugares icónicos como la curva Tarzan o la peraltada Arie Luyendijkbocht de la curva 14 tienen un precio superior.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Este año hay dos vías para entrar en Zandvoort, la oficial y la reventa, y cuál te conviene depende en gran medida del día que quieras.

Entradas oficiales: La propia taquilla del GP de los Países Bajos solo dispone de stock para la sesión del viernes de entrenamientos y clasificación Sprint, con el sábado y el domingo marcados como agotados y accesibles únicamente mediante lista de espera. Los aficionados pueden apuntarse directamente a esa lista a través de la web oficial del Gran Premio de los Países Bajos, aunque no hay ninguna garantía de que se libere una plaza antes de la semana de la carrera, y los precios allí son fijos al valor nominal, sin flexibilidad en la elección de asiento cuando la demanda es alta.

Entradas de reventa: Para el sábado y el domingo, y para los compradores que simplemente quieran más opciones el viernes, StubHub es la opción más práctica. Como es un mercado en tiempo real, la disponibilidad se actualiza constantemente a medida que los vendedores publican entradas, así que pueden aparecer asientos en todas las tribunas y zonas de admisión general incluso después de que el canal oficial se haya cerrado. También te permite comparar lado a lado la ubicación exacta de los asientos y los precios antes de comprar, en lugar de que te asignen una categoría.

Para comprar a través de StubHub:

Ve a la página de entradas del Gran Premio de los Países Bajos en StubHub Elige el día que prefieras, ya sea la asequible sesión del viernes, la nueva Sprint del sábado o el día de carrera del domingo Compara los anuncios por tribuna, vista y precio para encontrar la entrada que se ajuste a tu presupuesto Completa la compra de forma segura y recibe al instante la confirmación de tu asiento Busca los abonos de varios días si quieres vivir la experiencia completa del fin de semana de Zandvoort, desde los entrenamientos hasta la bandera a cuadros

Los compradores siempre deben comprobar si un anuncio corresponde a admisión general o a una tribuna concreta, ya que las vistas alrededor del circuito varían de forma significativa debido al trazado ondulado de Zandvoort, rodeado de dunas. Para la mayoría de los aficionados, especialmente para cualquiera que busque acceso para el sábado o el domingo, la reventa es actualmente la única vía realista.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuito de Zandvoort

El Circuito de Zandvoort se encuentra entre las dunas de arena de la costa neerlandesa del mar del Norte, aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Ámsterdam, lo que lo convierte en uno de los escenarios más pintorescos del calendario de la Fórmula 1. El trazado de 4,259 km y 14 curvas es famoso por sus curvas peraltadas, una rareza en la Fórmula 1 moderna. La curva 3, conocida como Hugenholtzbocht, y la curva 14, la Arie Luyendijkbocht, tienen ambas un peralte del 18 por ciento, o 32 grados, lo que favorece carreras más igualadas y más oportunidades de adelantamiento de las que el trazado clásico permitía.

El origen del recinto se remonta a 1939, cuando se construyó un circuito urbano temporal utilizando carreteras que quedaron tras la construcción en tiempos de guerra, antes de inaugurarse oficialmente como pista permanente en 1948. Entre 1950 y 1985 acogió el Gran Premio de los Países Bajos como una cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con ganadores legendarios como Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda y Alain Prost, antes de perder su lugar en el calendario durante más de tres décadas.

El regreso de la Fórmula 1 en 2021 convirtió Zandvoort en una de las entradas más codiciadas del deporte, en gran parte gracias al dominio de Verstappen y a la enorme magnitud del apoyo de los aficionados neerlandeses que desciende sobre la localidad costera cada agosto. Las propias dunas actúan como tribunas naturales, ofreciendo a los espectadores puntos de vista poco habituales sobre varias curvas al mismo tiempo, algo que pocos otros circuitos del calendario pueden ofrecer.

Con 2026 señalado por ahora como la última aparición programada del evento en el circuito de Zandvoort, y con una Sprint de F1 añadida al fin de semana por primera vez, todo apunta a que este será uno de los Grandes Premios más históricos y difíciles de presenciar en directo de la temporada. Los aficionados que quieran formar parte de ello deberían asegurarse sus entradas lo antes posible.