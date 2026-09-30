Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Abu Dabi: fechas, precios de las entradas y más

El Gran Premio de Abu Dabi es el cierre de temporada de la Fórmula 1, disputado en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Pilotos estrella como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris compiten bajo los focos en esta prueba del campeonato.

Desde 2009, esta cita ha ofrecido automovilismo de primer nivel y conciertos en Etihad Park. Aficionados a las carreras de todo el mundo viajan a la isla de Yas para vivir en directo las carreras nocturnas en el circuito.

GOAL ofrece las fechas clave de la carrera, detalles sobre el recinto y opciones para comprar entradas. Sigue leyendo para descubrir cómo asegurar hoy mismo tus entradas para el Gran Premio de Abu Dabi antes de que se agoten las localidades disponibles.

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dabi?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 3 de diciembre de 2026 Gran Premio de Abu Dabi: entrenamientos 1 y 2 circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas 4 de diciembre de 2026 Gran Premio de Abu Dabi: entrenamientos 3 y clasificación circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas 5 de diciembre de 2026 Gran Premio de Abu Dabi: sprint / clasificación circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas 6 de diciembre de 2026 Gran Premio de Abu Dabi: día de la carrera circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Abu Dabi?

Las entradas oficiales para el Gran Premio de Abu Dabi están disponibles en el portal oficial del Gran Premio de Abu Dabi y en la página web del circuito de Yas Marina. Comprar directamente a través de los vendedores principales da a los aficionados acceso directo a las entradas generales estándar y a los asientos de tribuna.

Si se agotan las asignaciones oficiales de entradas, plataformas secundarias de reventa como StubHub son la opción a la que acudir si los anuncios en la página oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Abu Dabi?

Los precios de las entradas para el Gran Premio de Abu Dabi arrancan en 745 AED para la entrada general de un solo día en la página web oficial, mientras que los abonos de fin de semana de 4 días empiezan en 1.645 AED y los asientos de tribuna en 2.395 AED.

Si se agotan las asignaciones oficiales generales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. Los precios en el mercado secundario arrancan en torno a 250 USD para pases de un solo día y 500 USD para el acceso de fin de semana, dependiendo de la selección de asientos y de la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi es el evento deportivo insignia de los Emiratos Árabes Unidos. Disputada en el circuito de Yas Marina, en la isla de Yas, esta carrera al atardecer pasa de la luz del día a los focos artificiales mientras los coches completan 58 vueltas al trazado de 5,281 km.

Resumen del circuito y puntos clave de la acción

Diseñado por Hermann Tilke, el circuito de Yas Marina cuenta con 16 curvas, dos largas rectas con zonas de DRS y cerradas curvas de horquilla. Los principales puntos de adelantamiento incluyen la curva 5 al final de la recta trasera y la Marsa Corner, cerca del puerto deportivo.

Categorías de entradas y experiencia para los aficionados

Entrada general: La forma más asequible de ver la carrera en directo. Los poseedores de entradas generales tienen acceso a zonas de visión elevadas en Abu Dhabi Hill, con vistas a las curvas 2, 3 y 11, además de acceso completo a las fan zones del circuito.

Asientos de tribuna: Las entradas reservadas de tribuna en las gradas Main, North, South, West y Marina ofrecen asiento asignado con vistas directas a las paradas en boxes, a la recta de meta y a maniobras clave de adelantamiento.

Conciertos después de la carrera: Cada entrada para la carrera incluye acceso a los Yasalam After-Race Concerts, que se celebran cada noche en Etihad Park y cuentan con artistas musicales de fama mundial.

Información esencial sobre viaje y ubicación

La isla de Yas está situada a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi y a aproximadamente 50 minutos de Dubái. Los asistentes pueden llegar al circuito en taxis locales, servicios de transporte con conductor o autobuses lanzadera que conectan hoteles y atracciones cercanos. Reservar con antelación garantiza el acceso a los precios más bajos antes de que se cierre la disponibilidad.