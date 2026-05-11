Cómo comprar entradas para el Croacia-Ghana: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y mucho más

Croacia visita la costa este para medirse a Ghana en un partido clave de la última jornada del Grupo L del Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Croacia-Turquía en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo L Lincoln Financial Field

Consulta el calendario de Croacia en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Arlington Entradas 24 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia Estadio BMO, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Ghana en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2026 Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Croacia vs Ghana?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de eliminatoria de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Croacia-Ghana?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el duelo Croacia-Ghana en Filadelfia, los precios son un imán para quienes quieran ver la decisiva final del Grupo L. Los medallistas de bronce de 2022 se miden a una de las potencias africanas, así que se espera alta demanda para el partido de este fin de semana en el Lincoln Financial Field.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 510 y 750 dólares en las gradas superiores.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (nivel superior): 510–800 $

Categoría 2 (nivel medio): 850–1200 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.250 $ – 2.500 $

Hospitalidad/VIP: 1.770 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un centro histórico y el partido se juega un sábado, por lo que la demanda local para este encuentro decisivo será alta. Adquirir pronto las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que deseen asistir al Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un ejemplo de arquitectura moderna que evoca el espíritu histórico de la Ciudad del Amor Fraternal.

Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, su diseño se inspira en el legado urbano y en el equipo de fútbol americano local.

Destacan las marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste, que evocan el vuelo de un águila, y el balcón “Eagle’s Nest” en el lado norte. Su fachada de ladrillo rojo y acero a la vista rinde homenaje a la arquitectura histórica y a los puentes emblemáticos de la ciudad.

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 69 000 localidades.

Destaca su cercanía: las primeras filas están a solo 18 metros de la línea de banda, acercando a los aficionados a la acción.

Reconocido como uno de los recintos más ecológicos del deporte mundial, se alimenta de más de 11 000 paneles solares y varias turbinas eólicas, y ha obtenido la certificación LEED Platino.