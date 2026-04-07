Cómo comprar entradas para el concierto de Anuv Jain en Dubái dentro de la gira «Dastakhat World Tour»: fechas de 2026, precios de las entradas y más

La sensación del indie-pop, Anuv Jain, lleva sus conmovedoras melodías a Oriente Medio como parte de su esperadísima gira mundial «Dastakhat».

Conocido por su profunda voz de barítono y su evocadora narrativa, el cantautor indio ha pasado de ser un fenómeno de YouTube a convertirse en un icono mundial. Su primera gira mundial marca un hito monumental en su carrera, tras el enorme éxito de giras nacionales anteriores como Guldasta y Dastakein.

En GOAL, tenemos toda la información esencial sobre las entradas para que no te lo pierdas.

¿Cuándo estará Anuv Jain en Dubái?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 12 de abril de 2026, 20:00 Anuv Jain: Gira mundial Dastakhat Terra, Expo City Dubai Entradas

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Anuv Jain en Dubái?

Las entradas para el concierto de Anuv Jain en Dubái están disponibles a través de varios canales, incluidos socios oficiales como Ticketmaster UAE o Live Nation Middle East para cualquier lanzamiento de última hora o puesta a la venta de la segunda tanda, así como en mercados secundarios.

Aunque las entradas de venta directa suelen agotarse a los pocos minutos de su lanzamiento debido al gran número de seguidores del artista, los mercados secundarios como StubHub ofrecen un entorno de última hora para que los fans encuentren entradas legítimas incluso después de que haya concluido la venta general inicial.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web en el que compres para garantizar

¿Cuánto cuestan las entradas para Anuv Jain en Dubái?

El precio de las entradas para Anuv Jain en Dubái se ha diseñado para adaptarse a una amplia gama de presupuestos.

Para aquellos que buscan la forma más asequible de acceder al recinto, las entradas de admisión general cuestan a partir de 149 AED . Estas entradas ofrecen una excelente relación calidad-precio y la oportunidad de experimentar toda la energía del público.

. Estas entradas ofrecen una excelente relación calidad-precio y la oportunidad de experimentar toda la energía del público. Si prefieres estar más cerca de la acción, las entradas para el Golden Circle suelen oscilar entre 249 AED y 350 AED , dependiendo de la tanda de venta. Estos asientos te sitúan justo en primera fila, perfectos para los fans que quieren ver cada detalle de la actuación.

suelen oscilar entre , dependiendo de la tanda de venta. Estos asientos te sitúan justo en primera fila, perfectos para los fans que quieren ver cada detalle de la actuación. Para quienes buscan el máximo lujo, también hay disponibles paquetes de hospitalidad y VIP. Estas opciones premium suelen incluir acceso rápido, bares exclusivos y plataformas de visión elevadas, con precios que suelen partir de 500 AED en adelante.

Ten en cuenta que los precios en los mercados secundarios pueden fluctuar en función de la demanda, por lo que suele ser mejor reservar con antelación para asegurarte las tarifas más bajas antes de que suban a medida que se acerca la fecha del evento.

Todo lo que necesitas saber sobre Terra en Expo City Dubai

El concierto tendrá lugar en Terra, situado dentro del emblemático Expo City Dubai.

Terra, también conocido como el Pabellón de la Sostenibilidad, es uno de los recintos más espectaculares del mundo desde el punto de vista visual. Ofrece un escenario único y evocador que complementa a la perfección el estilo acústico e indie de Anuv Jain. El recinto está diseñado teniendo como eje central la sostenibilidad y cuenta con una enorme cubierta que genera su propia electricidad.