Pocos equipos acaparan la atención mundial como el Barcelona y el Real Madrid; podría decirse que no hay ningún partido más importante en el planeta que El Clásico.

Este dúo de La Liga es uno de los más exitosos del fútbol y acumula décadas de triunfos.

Todo aficionado sueña con estar en el Camp Nou para ver a Lamine Yamal desbordar por la banda o a Kylian Mbappé brillar en el Bernabéu, y GOAL te lo cuenta.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

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Cómo comprar entradas para el Clásico

Hay varias opciones para conseguir tus localidades: abonos individuales, paquetes de hospitalidad y más.

Los portales oficiales de venta de entradas de ambos clubes son los principales puntos de venta, y es probable que las entradas se agoten.

Si se agotan, recurre a revendedores secundarios como StubHub para entradas de última hora.

Las entradas con servicios de hospitalidad ofrecen palcos de lujo, salas VIP y asientos en el nivel del club para una experiencia premium, con zonas privadas, catering de alta gama y servicio personalizado.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Al ser un duelo de máxima rivalidad, su precio suele ser mucho mayor que el de otros partidos de La Liga.

En canales oficiales, los precios van desde unos 100 € en fondos hasta varios miles en palcos VIP.

En plataformas de reventa como StubHub, la fijación dinámica de precios puede elevar aún más su coste.

¿Qué se puede esperar del Barcelona-Real Madrid?

¿Dónde se celebra El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con capacidad para casi 80 000 espectadores, es el segundo más grande de España y sede del Real Madrid desde 1947.

Es uno de los estadios más famosos del mundo y ha acogido cuatro finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final del Mundial de 1982, que Italia ganó 3-1 a Alemania Occidental.

Además, ha recibido a artistas como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift en su gira Eras Tour, que batió récords.

Camp Nou

El Camp Nou se inauguró en 1957 para reemplazar el pequeño Les Corts.

Con capacidad para 93 053 espectadores, se convirtió en el estadio más grande de Europa.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1989 y 1999) y dos de la Recopa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos de U2, Bruce Springsteen y Beyoncé.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta 105 000 espectadores, lo que lo convertirá de nuevo en el estadio con mayor aforo de Europa y en el tercero más grande del mundo.