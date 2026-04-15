Cómo comprar entradas para el Clásico 2026: Barcelona vs. Real Madrid. Información del partido del 10 de mayo y más

Pocos equipos acaparan la atención mundial como el Barcelona y el Real Madrid; podría decirse que no hay ningún partido más importante en el planeta que El Clásico.

Este dúo de La Liga es uno de los más exitosos del fútbol y acumula décadas de triunfos.

Todo aficionado sueña con estar en el Camp Nou para ver a Lamine Yamal desbordar por la banda o a Kylian Mbappé brillar en el Bernabéu, y GOAL te lo cuenta a continuación.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo, 10 de mayo de 2026 Barcelona vs Real Madrid Camp Nou Reservar entradas

Cómo comprar entradas para El Clásico

Hay varias opciones para conseguir tus entradas: abonos individuales o paquetes de hospitalidad.

Los portales oficiales de ambos clubes son los proveedores principales de entradas, y suelen agotarse.

Si se agotan, recurre a revendedores secundarios como StubHub para entradas de última hora.

Las entradas con servicios de hospitalidad ofrecen palcos de lujo, salas VIP y asientos en la zona del club para una experiencia premium, con vistas panorámicas, catering de alta gama y servicio personalizado.

Las agencias de viaje especializadas, como SportsBreaks, simplifican la organización al ofrecer paquetes con entrada oficial y hotel.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Al ser un duelo de máxima rivalidad, sus precios superan a los de otros encuentros de La Liga.

En canales oficiales cuestan desde unos 100 € en fondos hasta varios miles en palcos VIP.

En reventa (StubHub y similares), el precio dinámico suele encarecerlas aún más.

¿Dónde se celebra El Clásico?

Santiago Bernabéu

Este estadio con techo retráctil de Madrid tiene capacidad para casi 80 000 espectadores y es el segundo más grande de España. Inaugurado en 1947, es la casa del Real Madrid.

Es uno de los estadios más famosos del mundo y ha acogido cuatro finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final del Mundial de 1982, que Italia ganó 3-1 a Alemania Federal.

Además, ha recibido a artistas como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift en su gira Eras Tour.

Camp Nou

El Camp Nou se inauguró en 1957 para reemplazar el pequeño Les Corts.

Con capacidad para 93 053 espectadores, se convirtió en el estadio más grande de Europa.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1989 y 1999) y dos de la Recopa (1972 y 1982), el Camp Nou ha recibido conciertos de U2, Bruce Springsteen y Beyoncé.

Tras la renovación, el estadio alcanzará 105 000 asientos, volviendo a ser el más grande de Europa y el tercero del mundo.