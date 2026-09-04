Si quieres comprar entradas para Rangers vs Celtic en la temporada 2026/27, puedes utilizar los enlaces de abajo para asegurarte entradas y paquetes.

Cómo conseguir entradas para Celtic vs Rangers 2026/27

Las entradas para el derbi Old Firm están entre las más cotizadas del fútbol mundial. Con una capacidad de 60.411 espectadores en Celtic Park y de 50.817 en Ibrox Stadium, ambos estadios suelen agotarse mucho antes del día del partido, especialmente para este encuentro.

Tu primera opción siempre debe ser los portales oficiales de venta de entradas de los clubes en las páginas web de Celtic y Rangers.

Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad para la venta general, es extremadamente difícil conseguir asientos salvo que seas abonado o formes parte de un programa oficial de socios.

Asegúrate de revisar las garantías de autenticidad y las políticas de protección al comprador de cada plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Celtic vs Rangers?

Los precios oficiales de las entradas para el derbi Old Firm varían según el partido y la ubicación del asiento, pero puedes esperar que los precios estándar empiecen en torno a las 45-65 £ para adultos y las 30-40 £ para entradas con descuento.

En los sitios secundarios de reventa, los precios pueden subir de forma significativa debido a la alta demanda, y a menudo superan las 200 £ por asiento para vistas premium o zonas hospitality.

Para mantenerte al día, suscríbete a las listas de correo de ambos clubes y sigue sus canales en redes sociales para enterarte de los anuncios sobre la salida de entradas.

¿Cómo puedo aumentar mis posibilidades de conseguir entradas para Celtic vs Rangers?

La mejor forma de aumentar tus posibilidades de conseguir entradas para el derbi Old Firm entre Celtic y Rangers es asegurarte de seguir al día todas las novedades de ambos clubes sobre el encuentro.

Aunque la mayoría de las entradas ya se habrán asignado a los poseedores de abonos de temporada, los aficionados todavía podrían conseguir una entrada individual para el partido.

Sigue de cerca los canales de redes sociales del club y asegúrate de estar pendiente de los portales oficiales de venta de entradas para mantenerte informado sobre la disponibilidad de localidades para las dos ediciones del derbi Old Firm de esta temporada.

¿Puedo comprar entradas para Celtic vs Rangers online?

Puedes comprar online entradas para el derbi Old Firm entre Celtic y Rangers.

La mayoría, si no la totalidad, de las entradas disponibles para los aficionados se venderán exclusivamente online antes de cada partido de esta temporada.

Inicia sesión en los portales oficiales de venta de entradas de los clubes para mantenerte al día sobre la disponibilidad, o puedes revisar opciones secundarias como StubHub para intentar encontrar un asiento adecuado para ti.

¿Con cuánta antelación debo comprar entradas para Celtic vs Rangers para asegurarme buenos asientos?

Con el enorme interés que despierta el derbi Old Firm entre una mezcla de aficionados locales y seguidores internacionales, las opciones de encontrar cualquier asiento, y más aún uno bueno, son escasas para quienes buscan una entrada.

Sin embargo, quienes esperen conseguir la mejor ubicación para el choque entre Celtic y Rangers deberían comprar lo antes posible, si es posible, para hacerse con una opción mejor.

Mantente al día a través de los canales de redes sociales de los clubes y de los portales oficiales de venta de entradas para estar al tanto de posibles compras para el derbi Old Firm.

¿Hay entradas para Celtic vs Rangers disponibles en el estadio los días de partido?

Con una demanda tan alta para el derbi Old Firm, independientemente de la competición, es prácticamente inaudito en la era moderna que los aficionados puedan comprar entradas en el estadio el mismo día del partido para los choques entre Celtic y Rangers, ya que los encuentros suelen agotarse mucho antes del pitido inicial.

Esto significa que debes comprar tu entrada antes del partido a través de canales online, como los portales oficiales de venta de entradas o una web secundaria de reventa.