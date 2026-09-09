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Cómo conseguir entradas para Celtic vs Rangers 2026/27

Las entradas para el derbi Old Firm están entre las más cotizadas del fútbol mundial. Con Celtic Park con una capacidad de 60.411 espectadores e Ibrox Stadium con aforo para 50.817, ambos estadios se agotan habitualmente mucho antes del día del partido, especialmente para este encuentro.

Tu primera opción siempre debe ser los portales oficiales de entradas de los clubes en las webs de Celtic y Rangers.

Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad para la venta general, es extremadamente difícil conseguir asientos a menos que seas abonado o formes parte de un programa oficial de socios.

Asegúrate de revisar las garantías de autenticidad y las políticas de protección al comprador de cada plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Celtic vs Rangers?

Los precios oficiales de las entradas para el derbi Old Firm varían en función del partido y de la ubicación del asiento, pero puedes esperar que los precios estándar empiecen en torno a las 45-65 £ para adultos y a las 30-40 £ para entradas con descuento.

En las webs secundarias de reventa, los precios pueden subir de forma significativa debido a la alta demanda, y a menudo superan las 200 £ por asiento para vistas premium o zonas hospitality.

Para mantenerte al día, suscríbete a las listas de correo de ambos clubes y sigue sus canales en redes sociales para enterarte de los anuncios sobre la salida de entradas.

¿Cómo puedo aumentar mis opciones de conseguir entradas para Celtic vs Rangers?

La mejor forma de aumentar tus opciones de conseguir entradas para el derbi Old Firm entre Celtic y Rangers es asegurarte de estar al día de todas las novedades de ambos clubes sobre el partido.

Aunque la mayoría de las entradas ya se habrán asignado a los poseedores de abonos de temporada, los aficionados todavía podrían hacerse con una entrada individual para el partido.

Sigue de cerca los canales de redes sociales del club y asegúrate de controlar los portales oficiales de entradas para estar informado sobre la disponibilidad de entradas para ambas ediciones del derbi Old Firm de esta temporada.

¿Puedo comprar entradas para Celtic vs Rangers online?

Puedes comprar online entradas para el derbi Old Firm entre Celtic y Rangers.

La mayoría, si no la totalidad del cupo disponible de entradas para los aficionados, estará disponible exclusivamente online antes de cada partido de esta temporada.

Inicia sesión en los portales oficiales de entradas de los clubes para mantenerte al día sobre la disponibilidad, o puedes consultar tus opciones secundarias como StubHub para intentar encontrar un asiento que se ajuste a lo que buscas.

¿Con cuánta antelación debería comprar entradas para Celtic vs Rangers para asegurar buenos asientos?

Con el derbi Old Firm sujeto a un enorme interés por parte de una mezcla de aficionados locales y seguidores internacionales, las posibilidades de encontrar cualquier asiento, y mucho menos uno bueno, son escasas para quienes buscan una entrada.

Sin embargo, quienes esperen conseguir la mejor ubicación para el choque entre Celtic y Rangers deberían comprar lo antes posible, si es posible, para asegurarse una opción mejor.

Mantente al día a través de los canales de redes sociales de los clubes y de los portales oficiales de entradas para no perder detalle de posibles compras para el derbi Old Firm.

¿Hay entradas para Celtic vs Rangers disponibles en el estadio los días de partido?

Con una demanda tan importante para el derbi Old Firm, independientemente de la competición, es prácticamente inaudito en la era moderna que los aficionados puedan comprar entradas en el estadio el día de partido para los enfrentamientos entre Celtic y Rangers, ya que los encuentros suelen agotarse con mucha antelación al inicio.

Esto significa que debes comprar tu entrada antes del partido a través de canales online como los portales oficiales de entradas o mediante una web secundaria de reventa.